羅培茲在舞台上，常穿閃亮的緊身連身衣與高跟鞋，而非禮服或全套正裝；圖為她2025年7月在西班牙馬德里舉行的「Up All Night Live in 2025」巡迴演唱會上演出。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 珍妮佛洛佩茲受訪時談到，兒子馬克斯年幼時曾疑惑她演出為何不穿褲子；她則以自己是歌舞秀女郎回應，並持續以火辣造型演出。

美國流行天后珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）舞台上的大膽造型，連兒子都曾提出疑問。據美國八卦媒體Page Six報導，洛佩茲周一上「德魯芭莉摩秀」（The Drew Barrymore Show）宣傳「The JLo Show」時，回憶10年前兒子馬克斯（Max）看完她在拉斯維加斯演出後的反應。

報導指出，洛佩茲在舞台上，常穿閃亮的緊身連身衣與高跟鞋，而非禮服或全套正裝。她透露，現年18歲的兒子馬克斯穆尼斯（Max Muñiz），當年對她暴露的穿著有話要說。

她說：「那是10年前我在維加斯第一晚的開幕演出……孩子們當時大概7歲，快滿8歲了。」她指的是雙胞胎馬克斯與艾美（Emme）。她接著說：「演出結束後，我兒子馬克斯跑來找我，說『媽！』我以為他會說『這場秀太棒了！』，結果他說『妳為什麼從來不在舞台上穿褲子？』我心想『喔對，這對你來說一定很奇怪』。」

她給兒子的回答是：「我只說『我是歌舞秀女郎』。」她還說：「我是舞者，寶貝，我是歌舞秀女郎，這就是我做的事。」

報導說，過去10年，洛佩茲並未因這些意見退縮，反而把「不穿褲子」的造型，從舞台延伸到街頭。她剛結束最新一輪拉斯維加斯駐場演出「Up All Night」，記錄這場舞台盛會的「The JLo Show」，包括各式緊身連身衣在內，目前已在哥倫比亞廣播公司（CBS）與派拉蒙+（Paramount+）串流平台上架。