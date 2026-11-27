厭倦整天聊演藝圈 「前進高棉」男星拒住好萊塢：佛州人更友善
憑《前進高棉》成名的湯姆貝林傑長年避開好萊塢，選擇在東岸生活與工作，並稱佛州人更親切友善。
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憑《前進高棉》成名的湯姆貝林傑長年避開好萊塢，選擇在東岸生活與工作，並稱佛州人更親切友善。
憑藉越戰電影「前進高棉」(Platoon)走紅的77歲資深男星湯姆貝林傑(Tom Berenger)，即使演藝事業攀上高峰，也從未搬去好萊塢定居。
今日美國(USA Today)報導，貝林傑從紐約舞台劇起家並長年定居當地，結識克里斯多福華肯(Christopher Walken)等紐約演員。他們認為洛杉磯就像一座企業城鎮，所有人整天只談論演藝圈。
貝林傑形容，「這就像住在底特律，身邊每個人整天都在聊車子一樣。對我們來說這太無聊、太乏味了，完全沒有實質內容。」
在南卡羅萊納州住了近30年後，貝林傑如今定居佛州。他盛讚當地環境多元，能與不同職業、興趣的人相處，直呼「這裡的人更親切友善，如果要我細數優點，大概可以講上好幾個小時。」
遠離好萊塢並未阻礙貝林傑獲得影壇肯定。他1987年憑「前進高棉」與同片男星威廉達佛(Willem Dafoe)雙雙入圍奧斯卡最佳男配角獎，該片當年也抱回最佳影片及奧利佛史東(Oliver Stone)最佳導演等4項大獎。此外，他也與昔日劇組保持聯繫，至今仍會與查理辛(Charlie Sheen)見面。
住在東岸同樣不代表淡出影壇，貝林傑近期為Prime Video3集紀錄片影集「浪人3：桑金之戰」(Ronin 3: The Battle for Sangin)擔任旁白，該片聚焦2010年派駐阿富汗桑金的美軍陸戰隊員。
事實上，選擇在洛杉磯以外建立生活重心並持續工作的演員不在少數。
影集「黃石公園」(Yellowstone)女星奧利維里(Dawn Olivieri)2022年搬到阿肯色州占地160畝的牧場，創立馬匹庇護所。她8月在播客(Podcast)「Let's Talk Local」受訪時更透露，自己平時就住在牧場露營車裡，且搬離洛杉磯後接到的演藝工作邀約，反而比過去住在好萊塢時還要多。
他覺得洛杉磯像一座企業城鎮，身邊的人整天只談演藝圈，內容單調又乏味；相較之下，他更喜歡東岸與佛州那種多元、自然的生活氛圍。 貝林傑盛讚佛州環境多元，可以接觸不同職業與興趣的人，並直言當地人更親切友善；他認為這種生活有很多優點，甚至可以聊上好幾個小時。 他並未因住在東岸而淡出影壇，仍持續參與作品，最近還替Prime Video紀錄片《浪人3：桑金之戰》擔任旁白，也與昔日劇組保持聯繫。
精華 FAQ
他覺得洛杉磯像一座企業城鎮，身邊的人整天只談演藝圈，內容單調又乏味；相較之下，他更喜歡東岸與佛州那種多元、自然的生活氛圍。
貝林傑盛讚佛州環境多元，可以接觸不同職業與興趣的人，並直言當地人更親切友善；他認為這種生活有很多優點，甚至可以聊上好幾個小時。
他並未因住在東岸而淡出影壇，仍持續參與作品，最近還替Prime Video紀錄片《浪人3：桑金之戰》擔任旁白，也與昔日劇組保持聯繫。
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