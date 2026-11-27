泰勒絲近日被媒體長篇報導，透過逾百名受訪者說法重新檢視她的校園、家庭與人際形象。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 《Vanity Fair》以百人訪談重塑泰勒絲形象，從校園霸凌、家庭背景到婚禮與慈善爭議，讓她長年建立的親民人設再受檢視。

美國流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）多年來以創作才華及親民形象深受歌迷喜愛，如今卻遭美國時尚雜誌「Vanity Fair」重新檢視。該刊近日刊出長篇人物特寫「The Mastermind」，訪問逾百名曾出現在她不同人生階段的人士，從校園生活、家庭背景到演藝圈人際關係及婚禮排場，描繪出與外界熟悉形象不同的一面，甚至有昔日同學指稱，她當年可能不是遭霸凌者，而是霸凌者之一。

這篇由記者May Jeong撰寫的報導，全文並未直接寫出泰勒絲姓名，而以「The Star」（巨星）代稱。文中提到，泰勒絲過去曾談及學生時代遭同學排擠，午餐時朋友甚至會端著餐盤離席；但昔日音樂老師Sharon Luyben表示，當時學校午餐採固定座位安排，也有同學回憶，泰勒絲其實是校園受歡迎的學生，甚至認為她可能才是霸凌者。

家庭背景同樣成為報導焦點。文章指出，泰勒絲父親曾任金融業高階主管，家境優渥，為支持女兒音樂夢想，曾投資她早期簽約的唱片公司，據報金額達50萬美元。報導也透過昔日同學對她學生時代穿著UGG雪靴的回憶，重新檢視她過去塑造的平民形象。

演藝圈人際關係則是另一項爭議。匿名音樂業界人士形容，泰勒絲對不認同自己的人態度強硬，甚至以電影「辣妹過招」（Mean Girls）中的校園女王形容她。文章並質疑她公開支持女性、強調友誼的形象，與私下互動是否存在落差。不過，這些說法多來自匿名人士及個人回憶，並非經獨立調查證實。

報導也觸及泰勒絲與NFL球星凱爾西（Travis Kelce）的婚禮排場及相關資源投入，並討論兩人婚前捐出2600萬美元慈善款項，在龐大身家對照下的比例與觀感。泰勒絲方面在採訪期間收到詢問，但未予回應。

文章刊出後，外界評價兩極。英國「衛報」評論指出，報導雖訪談逾百人，試圖呈現巨星光環背後的另一面，但部分內容未必揭露太多全新內幕，報導的敘事與立論也受到質疑。這場形象攻防，再度凸顯泰勒絲公眾形象所牽動的高度關注。