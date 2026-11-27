報導中觸及泰勒絲(右)與凱爾西兩人婚禮排場與慈善捐款比例等話題，掀起關注。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 《Vanity Fair》一篇影射泰勒絲成長背景的特寫引爆歌迷不滿，撰文的亞裔記者鄭梅更傳遭人身威脅，記者保護協會已介入關切。

「Vanity Fair」近日刊出影射流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）成名歷程與家庭背景的特寫，內容提及她初中時期擁有多雙UGG雪靴，引起昔日同學羨慕，意外惹怒不少歌迷。撰寫報導的亞裔 記者鄭梅（May Jeong，音譯）更傳出收到人身安全威脅，維護全球新聞工作者安全與新聞自由的非營利組織「記者保護協會」（Committee to Protect Journalists）已出面關切。

這篇題為「The Mastermind」（幕後推手）的報導，並未直接點名泰勒絲，而以「The Star」（巨星）代稱，訪問逾百名曾出現在她不同人生階段的人士。文章刊出後，其他媒體隨即指出，報導主角就是泰勒絲。

其中，賓州昔日同學艾瑞兒派波斯（Arielle Peppers）受訪時回憶，泰勒絲初中時經常穿著UGG雪靴上學，擁有棕色、黑色及藍色三雙，令她十分羨慕。她說，當時一雙靴子的價格，相當於自己母親身兼多份工作半個月的薪水。

這段回憶曝光後引發泰勒絲歌迷反彈，派波斯也遭批評意圖抹黑。她隨後向娛樂新聞網站TMZ表示，分享這段往事只是個人對當時購買能力的觀察，並沒有攻擊任何人的意思。

娛樂新聞網站「Page Six」報導，報導引發網路反彈後，記者保護協會已與鄭梅取得聯繫，關切她的人身安全。鄭梅曾任戰地記者，派駐阿富汗首都喀布爾長達四年，相關報導曾獲獎，也曾採訪斯里蘭卡內戰。她先前為「Vanity Fair」撰寫的亞特蘭大SPA水療中心槍擊案報導，同樣獲得獎項。

消息人士透露，儘管泰勒絲這篇報導引發爭議，「Vanity Fair」仍已委託鄭梅進行下一篇報導的採訪工作，但尚未透露題材。