薇露希卡曾在「007首部曲：皇家夜總會」中參與演出。(摘自X)

AI摘要 文章摘要整理： 德國超級名模薇露希卡辭世，享壽87歲，外媒指她曾在007首部曲中演出經典賭場角色，並獲時尚與影壇人士追悼。

曾演出經典諜報大片「007首部曲：皇家夜總會」的德國 首位超級名模薇露希卡（Veruschka）近日傳來辭世消息，在親友的陪伴下於家中平靜走完一生，享壽87歲。

據外媒指出，這位時尚界傳奇人物生前已安排將部分遺產捐贈予呂訥堡的東普魯士邦立博物館，死訊公開後，立即引發全球時尚圈與影壇人士深切追思。

消息曝光後，「超級名模生死鬥」評審兼知名攝影師奈傑爾巴克（Nigel Barker）隨即在社群平台發文致哀。他提及2001年曾有幸為薇露希卡掌鏡，並將那次合作視為個人職涯的重要里程碑；他感性讚頌對方不僅是風格與優雅的化身，在片場對待團隊更是極為謙遜，讓眾人深刻體會到與真正傳奇共事的意義。

回顧其電影生涯，現代觀眾對薇露希卡最鮮明的記憶，多半來自2006年經典諜報片「007首部曲：皇家夜總會」（Casino Royale）。片中她飾演貴族女賭客「馮瓦倫斯坦伯爵夫人」，在蒙特內哥羅賭場與丹尼爾克雷格飾演的龐德 及反派上演緊張的撲克牌對決。

除此之外，她早年亦曾本色出演義大利名導安東尼奧尼執導的 1966 年經典懸疑名作「春光乍現」，以極具辨識度的身影驚艷影壇；即便 1975 年因與美國版「Vogue」主編理念不合而淡出時尚伸展台，她仍持續活躍於大銀幕，陸續參演「莎樂美」（Salomé）、「科學怪人新娘」（The Bride）等片。

薇露希卡（Veruschka）近日傳來辭世消息，享壽87歲。(摘自X)