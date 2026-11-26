1966年電影「放大」（Blowup）宣傳照中的薇露施卡。（取材自維基百科）

AI摘要 文章摘要整理： 被譽為首批超級名模之一的德國名模薇露詩卡在柏林辭世，享壽87歲；她以高辨識度與頂級身價走紅，也曾參演多部電影，成為時尚與演藝界的重要象徵。

被視為世界首批超級名模之一的德國 模特兒維拉「薇露詩卡」馮倫多夫（Vera "Veruschka" Lehndorff），24日在柏林辭世，享壽87歲。她的妹妹卡塔琳娜卡佩霍夫-沃夫（Catharina Kappelhoff-Wulff）在自己服裝品牌的網站上宣布了這項消息。

▲ 影片來源：youtube平台＠Page Six（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據美國八卦媒體Page Six報導，卡佩霍夫-沃夫在聲明中說：「2026年11月24日，伯爵夫人維拉馮倫多夫在柏林辭世，享壽87歲。我們哀悼一位非凡的女性、卡塔琳娜的姊姊，以及一位從一開始就形塑我們品牌的藝術家。」

德國「圖片報」（Bild）報導，薇露詩卡在家中辭世，身邊有親友陪伴，並說她的部分遺產已捐給德國呂訥堡（Lüneburg）的東普魯士州立博物館。死因尚未公布。

薇露詩卡1939年5月14日出生於東普魯士的柯尼斯堡（Königsberg），是海因里希馮倫多夫-施泰諾特伯爵（Count Heinrich von Lehndorff-Steinort）的4個女兒中排行第二。她只有5歲時，父親就因涉入刺殺希特勒（Adolf Hitler）的行動而被處決。

1960 年在慕尼黑Cadore咖啡館的薇露施卡。（取材自維基百科）

經歷艱困的童年後，薇露詩卡在漢堡學習藝術，後來搬到佛羅倫斯，1959年被攝影師烏戈穆拉斯（Ugo Mulas）發掘。她隨後在巴黎認識了知名福特模特兒經紀公司（Ford Modeling Agency）負責人艾琳福特（Eileen Ford）。

薇露詩卡身高逾6英尺（約183公分），成為當時辨識度最高、收入最高的模特兒之一，據報導曾一度要求每天1萬美元的酬勞。「Vogue」前總編輯黛安娜弗里蘭（Diana Vreeland）也注意到她，讓她登上這本雜誌封面超過12次。

她也跨足演藝圈，演出的電影包括安東尼奧尼（Michelangelo Antonioni）執導的「春光乍現」（Blow-Up），以及2006年的「007：皇家夜總會」（Casino Royale）。

薇露詩卡的前任伴侶、89歲的義大利攝影師法蘭科魯巴泰利（Franco Rubartelli），在她辭世後於Instagram發文悼念。他在貼出她的一張雜誌封面照時寫道：「她不只是一位出色的模特兒，她是優雅、敏感、勇敢的女性，她的美不只停留在鏡頭裡，還會進入每一個看著她的人的靈魂。她在世上有一種無法學來、只能領會的存在方式。像薇露詩卡這樣的人，根本不會離開。」

▲ 影片來源：instagram平台＠francorubartelli（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.