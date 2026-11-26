安潔莉娜裘莉（左）與前夫布萊德彼特（右）離婚後官司訴訟多年。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 布萊德彼特與前妻裘莉因米哈瓦酒莊股權纏訟4年後達成和解，雙方強調基於家人利益不再評論；但他對Stoli集團的相關訴訟仍未結束。

布萊德彼特 （Brad Pitt）與前妻安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）離婚多年，雙方因法國米哈瓦酒莊（Château Miraval）股權引發的法律戰終於達成和解。布萊德彼特2022年控告裘莉未經他同意，便將自己持有的酒莊一半股份出售給俄羅斯烈酒公司Stoli旗下子公司，雙方纏訟多年，如今決定庭外和解，兩人透過代表發表聲明表示，這是為了家人的最大利益，未來不再對此事發表評論。

根據「綜藝報」（Variety）報導，布萊德彼特與裘莉的代表26日發布聲明指出：「我們已為了家人的最大利益達成庭外和解，未來不會再對此事發表評論。媒體報導中引述的任何『消息人士』說法，都不是來自我們本人，也不是來自任何與我們親近的人。」至於雙方和解的具體條件，目前並未公開。

這場法律糾紛始於2022年，布萊德彼特指控裘莉未經他的同意，便將自己持有的米哈瓦酒莊50％股份出售給Stoli旗下子公司。雙方的官司也讓兩人2016年離婚時的家庭爭議再度受到關注，裘莉當年曾指控布萊德彼特在私人飛機上對她及孩子施暴。

布萊德彼特與裘莉2008年買下位於法國的米哈瓦莊園，並於2014年在當地舉行婚禮。兩人投入數千萬美元，將占地約1300英畝的莊園發展成獲利的粉紅酒品牌。不過，裘莉2016年提出離婚後，酒莊的經營權及股權歸屬便成為雙方爭執焦點。

布萊德彼特主張，酒莊是自己投入大量心力經營的事業，裘莉將股份出售給Stoli，讓他被迫與競爭對手陷入難以合作的局面。裘莉則在反訴中指控，布萊德彼特企圖奪取她的控制權，甚至利用酒莊資產支應其他事業。

裘莉的律師當時反擊，布萊德彼特是演員而非釀酒師，並形容他「經營的是幻象，而不是土地與葡萄」。裘莉也表示，自己原本有意將持有的一半股份出售給布萊德彼特，但2021年雙方談判破局。她指控，布萊德彼特提出的收購條件之一，是要求她簽署保密協議，不得談論導致兩人離婚的家庭暴力事件，因此她最後決定將股份出售給Stoli，並主張雙方原本並沒有不得將股份轉售第三方的約定。

裘莉在反訴中進一步指控，2016年兩人從法國飛往美國途中，布萊德彼特酒後抓住她的頭部，將她推向機艙牆壁，還曾朝其中一名孩子衝過去，並將啤酒倒在她與孩子身上。她也指稱，飛機降落後，布萊德彼特仍阻止一家人離開機艙約20分鐘。上述內容均為裘莉提出的指控。

這場酒莊官司多年來還涉及財務資料調閱及司法管轄權爭議。布萊德彼特另外控告Stoli集團及其俄羅斯出生的億萬富豪創辦人尤里謝夫勒（Yuri Shefler），指控對方企圖對酒莊進行「惡意收購」。今年6月，上訴法院恢復布萊德彼特對謝夫勒及Stoli的訴訟，認定居住在瑞士的謝夫勒仍可在加州遭到起訴。此次布萊德彼特與裘莉達成和解，僅涉及兩人之間的股權爭議，布萊德彼特與Stoli方面的訴訟仍在進行中。