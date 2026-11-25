史蒂芬哈克離世，享年68歲。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 百老匯音樂劇《貓》元老團員史蒂芬哈克於11月19日在洛杉磯因突發心臟疾病辭世，享年68歲，劇團與親友皆表達深切哀悼。

曾參演「美國恐怖故事」（American Horror Story）等電視影集、同時也是百老匯 音樂劇「貓」初始團員的男星史蒂芬哈克（Steven Hack）於11月19日在洛杉磯 因「突發且出乎意料的心臟疾病」逝世，享年68歲。

「Interact」劇團在社群媒體上證實此消息：「我們懷著沉痛的心情分享這則消息，Interact 劇團的創始成員史蒂芬哈克，近日在歷經突發且出乎意料的心臟事件後於家中辭世。」

貼文接著寫道：「史蒂芬是一位極具天賦且多才多藝的表演者、傑出的平面設計師，也是我們藝術大家庭中備受珍視的一員。他的創意與才華幫助形塑了Interact早期的樣貌，而他的藝術造詣、幽默感、溫暖與慷慨精神，豐富了他所接觸的一切。」

史蒂芬哈克曾在「貓」中曾演出並擔任多個角色的替補演員，包括芒哥傑里（Mungojerrie）、卡巴克蒂（Carbucketty）、科里科帕特（Coricopat）、龐西瓦爾（Pouncival）以及騰布爾布魯特斯（Tumblebrutus）。

史蒂芬哈克出生於聖路易斯，隨後就讀於加州藝術學院與美國戲劇藝術學院。他在前往百老匯並累積一長串電影與電視作品之前，曾以1978年電影「火爆浪子」（Grease）中青少年舞者之一的身分完成職業出道。

該劇團在貼文最後寫道：「當我們緬懷史蒂芬時，我們不僅感念他對劇團的諸多貢獻，也珍惜認識他並與他共事的喜悅。我們向他的家人、朋友以及所有愛他的人致上最深切的哀悼。願他的記憶成為一份祝福。」