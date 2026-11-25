羅伯派汀森與蘇琪沃特豪斯育有一個女兒。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森接下第26部007電影主角，暮光導演稱讚他獨特又有層次的氣質，貝佐斯也透露選角曾考慮其他更年輕人選。

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）確定接演第26部007電影，成為新任龐德 。現年40歲的他，曾憑「哈利波特 」（Harry Potter）、「暮光之城」（Twilight）及「蝙蝠俠」（The Batman）等系列電影走紅全球，但與過去幾任龐德演員塑造的冷酷、優雅形象不同，派汀森以古怪、害羞又充滿自嘲精神的個性著稱。當年一手捧紅他的「暮光之城」導演凱薩琳哈德威克（Catherine Hardwicke）認為，正是這種獨特氣質，讓他成為最有魅力的演員之一。

Page Six報導，哈德威克透露，2007年羅伯派汀森21歲，首次試鏡「暮光之城」時，她便看出他的明星潛力。當時羅伯派汀森與後來飾演女主角貝拉的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）對戲，兩人立即產生強烈火花。她形容：「他身上有某種難以抗拒的魅力，讓人忍不住想一直看著他。」

哈德威克表示，羅伯派汀森當然能展現優雅迷人的一面，但同時也很幽默、滑稽、另類且充滿原創性。她笑說，羅伯派汀森雖然古靈精怪，穿上燕尾服卻相當好看，「他有一副穿西裝非常好看的身材」。她認為，這種反差反而能讓龐德角色更加豐富，因為他的表演總有更多隱藏在表面之下的層次。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）出席Semafor科技會議時透露，自己深度參與新任龐德的選角工作。他表示，製作團隊原本希望找一名較年輕、知名度較低的演員，因此起初沒有考慮羅伯派汀森。

其他曾被列入考慮的演員包括尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、卡倫透納（Callum Turner）、傑克勞登（Jack Lowden）及喬許歐康納（Josh O'Connor），四人均為36歲。但當製作團隊看到最後名單，卻反問：「我們可以找羅伯嗎？」消息人士表示，儘管羅伯派汀森年齡及知名度都超出原先設定，卻因此打開了選角方向。

私人生活方面，羅伯派汀森2018年與英國女星蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）交往，兩人2023年訂婚，2024年迎來女兒。