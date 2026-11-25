班史提勒(左起)、亞莉安娜、勞勃狄尼洛出席「門當父不對之親家駕到」英國首映會。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 《門當父不對之親家駕到》找回班史提勒與勞勃狄尼洛，並加入亞莉安娜飾演強勢新角色，拍攝現場因即興互動與笑場不斷，成為充滿火花的喜劇續作。

經典喜劇系列推出全新續作「門當父不對之親家駕到」(Focker In-Law)，找來班史提勒(Benjamin Stiller)、勞勃狄尼洛(Robert De Niro)再度攜手演出，並邀請剛憑「魔法壞女巫」》（Wicked）中格琳達一角受到全球矚目的亞莉安娜(Ariana Grande)加入卡司。亞莉安娜這次跳脫粉紅泡泡形象，挑戰個性強悍、獨立又有主見的奧莉薇亞，與班史提勒展開一連串笑料十足的對手戲。

亞莉安娜表示，奧莉薇亞是自己從未演過的類型，角色身上有許多不同面向，「她是個強悍的狠角色，卻有一顆很寬容的心。」她也認為，女性不該被單一標籤定義，而奧莉薇亞的多元特質，正是她最欣賞這個角色的原因。

除了角色本身的吸引力，能與勞勃狄尼洛、班史提勒等演員合作，也是亞莉安娜接演的重要理由。她笑說，實在想不出有什麼理由能拒絕和這群演員一起拍片，還能在紐約度過美好的夏天。

拍攝期間，亞莉安娜與班史提勒也經常即興加入台詞和笑料，讓編劇兼導演約翰漢柏在剪接時有更多素材可供選擇。亞莉安娜坦言自己很享受即興演出，雖然劇本已經相當精彩，但和班史提勒對戲時，常常忍不住笑場，「我真的很難忍住不笑，但是也真的玩得很開心。」

「門當父不對之親家駕到」故事聚焦班史提勒飾演的爸爸貴格發克。當兒子亨利帶著女友奧莉薇亞回家，準備替岳父傑克柏恩（勞勃狄尼洛飾）慶祝80歲生日，貴格原本就過度保護孩子的性格再度發作。尤其奧莉薇亞不僅受到全家歡迎，連一向難以取悅的傑克也對她讚譽有加，亨利更透露有意向她求婚，讓貴格愈看愈不對勁，認定兒子正被女友操控，決定揭穿她的真面目，沒想到反而讓家庭聚會失控，兩位未來親家的較勁也一路從飛機延燒到廚房與自行車道。