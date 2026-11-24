昆汀塔倫提諾與妻子丹妮拉2025年於坎城影展。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 63歲的昆汀塔倫提諾與43歲妻子丹妮拉迎來第3個孩子，消息人士指夫妻倆欣喜若狂；他也因為當父親後變得更感性，生活重心明顯轉向家庭。

奧斯卡 金像獎導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）63歲再度當爸爸！昆汀塔倫提諾與43歲妻子丹妮拉（Daniella Pick Tarantino）迎來第3名孩子，是一名男寶寶。消息人士表示，夫妻倆對新生兒的到來「欣喜若狂」，目前尚未公布孩子姓名。

赫芬頓郵報報導，昆汀塔倫提諾與妻子先前育有1子1女，兒子里奧於2020年2月出生，女兒阿德里安娜則於2022年7月出生。

昆汀塔倫提諾與丹妮拉2009年在以色列 相識，當時昆汀正在宣傳奧斯卡得獎電影「惡棍特工」(Inglourious Basterds)。兩人於2017年夏天訂婚，並在2018年11月於洛杉磯 舉行婚禮。

昆汀塔倫提諾的電影作品向來強硬，但他在56歲首次當上父親後，生活重心與性情大轉變。近年來，為了給孩子提供更安靜的成長環境，一家搬到了以色列特拉維夫，昆汀塔倫提諾被媒體拍到接送孩子上下學、推著嬰兒車在街頭散步。

昆汀塔倫提諾也毫不掩飾為人父後的柔軟變化。他曾在多個公開訪談中坦言，成為父親讓自己變得格外感性，甚至僅僅是看到紙上寫著兒子的名字都會忍不住眼眶濕潤、當場落淚。

昆汀塔倫提諾過去曾表示，電影事業永遠優先於感情生活。2009年接受《GQ》雜誌訪問時，他談及當時的生活選擇：「我拍電影時，就不做其他事情。一切都以電影為重。我沒有妻子，沒有孩子。沒有任何事情能阻礙我。整個世界都可以去死、燃燒殆盡，我不在乎。這就是我的人生，是我的珠穆朗瑪峰。」

他當時也補充：「我不是說自己到了60歲之前絕不結婚或生孩子。但到目前為止，我選擇獨自走這條路。因為這是我的時間，是我拍電影的時間。」