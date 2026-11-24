經典遊戲「俠盜獵車手6」（GTA 6）11月19日上市，成為全球玩家共同話題。圖為紐約布魯克林一處遊戲廣告看板。(歐新社)

電玩「俠盜獵車手6」（GTA 6）在11月19日上市。除了刷新紀錄的銷售數字，遊戲裡的音樂也引起很多討論。這一代的音樂分成三部分：遊戲內電台、一張全新原創專輯，以及會跟著玩法變化的原創配樂。對華人玩家來說，最大的驚喜是電台裡竟然有林子祥1987年的粵語歌「敢愛敢做」。

GTA系列一直很看重音樂，選進遊戲的歌和電台往往也是玩家最常聊的話題。這份整理包 會一次列出20個音樂電台和主持人、2個隱藏電台怎麼解鎖、林子祥的歌在哪裡聽得到、和他同一個電台的國際歌手，以及原創專輯的重點曲目。

GTA6裡的音樂：電台、原創專輯、動態配樂

音樂媒體「Complex」把GTA 6的音樂分成三塊。第一塊是「Grand Theft Auto VI: The Album」，收錄34首專為遊戲創作的原創歌曲。第二塊是遊戲內電台，內容混合了授權音樂、真人 DJ，以及虛構的節目。第三塊是法國電子雙人組Justice創作的原創配樂，會跟著玩家在遊戲裡的行為變化。

電台的規模也很驚人：據英國媒體「The Tab」統計，所有電台的播放清單加起來超過700首歌，橫跨90年的音樂史。

這一代還新增步行收聽：電台首度可以在步行時聽，透過主角傑森（Jason）和露西亞（Lucia）手機連接的耳機。

20個音樂電台、2個隱藏電台

遊戲上市後，玩家實際清點，發現一般選單裡有20個音樂電台，另外還有兩個要解鎖的秘密電台：The Vault Radio和The Sniper of La Perle。

根據媒體「sweetyhigh」、「cultr」報導，兩個隱藏電台都不會出現在一般的電台選單裡，要掃描散落在維斯城（Vice City）各處的海報才能解鎖。掃描時拿出遊戲裡的手機，打開WAiNK應用程式，對著海報掃描（PlayStation按R1、Xbox按RB）。另外，兩個隱藏電台都解鎖，是達成100%完成度的必要條件。

隱藏電台1：The Vault Radio

這個電台由DJ Pretzel主持，播的全是舞曲、電子和銳舞（rave）混音。

1. 前往維斯城市中心（Downtown）的The Vault夜店。

2. 走過入口區域，樓梯頂端有一張偏粉紅的紅色防毒面具海報，位置在售票亭和ATM的左邊。

3. 掃描這張海報，電台就會解鎖。

隱藏電台2：The Sniper of La Perle

這是第二個秘密電台，專門播海地音樂，一共22首，由饒舌歌手Kodak Black親自挑選。四張海報的位置如下：

1. 維斯城La Perle區的靈魂料理餐廳Aunt Zola's Soul Food，收銀台旁。

2. La Perle區的刺青店TWA Ponya Tattoo，入口旁的桌上。

3. La Perle區的服飾店Drip Drops，店員旁的櫃台上。

4. Crosstown區的Jack of Hearts夜店，二樓東側錄音室裡的箱子上。

5. 四張都掃完後，在「On Demand（隨選）」選單裡就能收聽。

林子祥「敢愛敢做」意外登場：在哪裡聽得到？

▲ 影片來源：YouTube＠TimelessHongKong（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

遊戲開賣後，香港和華人玩家驚喜發現電台收錄了林子祥1987年的「敢愛敢做」。這首歌改編自美國樂團Starship的「Nothing's Gonna Stop Us Now」。

有玩家稱讚官方在英文原曲已經是經典的情況下，還特地選了林子祥的粵語版，很有誠意；而且副歌裡雨中街景、車來人往的畫面，和遊戲裡的街頭飛車很搭。不過，也有人說，歌名用普通話拼音、而不是粵語拼音，是唯一「敗筆」。

想親耳聽到這首歌，可以這樣找：

1. 電台：歌曲在「萬花筒FM」（Kaleidoscope FM）播出。這是播全球音樂的電台，由英國演員Jeremy Irons主持。

2. 開車時：把車上電台轉到「萬花筒FM」。

3. 走路時：戴上連接手機的耳機，一樣可以選「萬花筒FM」。

4. 認畫面：播到這首歌時，螢幕上會顯示歌手「GEORGE LAM」，歌名用普通話拼音寫成「GAN AI GAN ZUO」。

和林子祥同一個電台的，還有Ariana Grande的「Break Free」、Drake的「Hold On, We're Going Home」、Dua Lipa的「Go Easy」，以及BLACKPINK成員Jisoo的「Earthquake」和Jennie的「Mantra」。

👉GTA 6收錄粵語歌 林子祥1987年經典曲「敢愛敢做」衝向國際

原創專輯34首：重點曲目一次看

這張專輯由Rockstar和Atlantic Records合作推出，收錄的是專為遊戲創作的新歌。專輯在11月19日和遊戲同步推出，有串流、黑膠和CD三種版本。重點曲目整理如下：

其他參與的歌手還有Gunna、Young Thug、Don Toliver、Burna Boy、JENNIE、Camila Cabello、Arca等。製作人陣容包括傻瓜龐克（Daft Punk）的Guy-Manuel de Homem-Christo、Metro Boomin、Timbaland和Justice。