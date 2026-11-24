查理考克斯自曝曾主動要求試鏡龐德一角。(取材自IMDb)

AI摘要 文章摘要整理： 夜魔俠查理考克斯透露自己曾想試鏡007龐德，卻因年齡被拒；他也對羅伯派汀森獲選表達驚訝與祝福。

如果蝙蝠俠(Batman)可以演詹姆士龐德 ，那為什麼夜魔俠(Daredevil)不行？

飾演夜魔俠的男星查理考克斯(Charlie Cox)近日做客Virgin Radio UK時透露，在羅伯派汀森(Robert Pattinson)拿下007一角之前，他曾主動要求試鏡。

這位43歲的「夜魔俠」演員表示，他很想爭取龐德一角，但被告知他不符合要求，原因只有一個，那就是「年齡」。

「我要求試鏡機會，」考克斯說，「但你知道他們怎麼說嗎？太老了。但派汀森和我同歲！不過說實話，他看起來確實很適合這個角色。」

考克斯隨後被告知，這位「暮光之城」(Twilight)男演員實際上比他小一點，但差距不大；考克斯比派汀森大3歲，派汀森5月剛滿40歲。

不過，考克斯顯然為帕汀森感到高興，他和這位「蝙蝠俠」扮演者交情甚篤。

2025年，這位漫威明星在吉米金莫(Jimmy Kimmel)的脫口秀節目中回憶起，在他和艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)、傑米道南(Jamie Dornan)、安德魯加菲爾德(Andrew Garfield)和派汀森一群英國演員，在剛入行時經常聚再一起，且經常會去競爭同一個角色，並在試鏡時互相幫忙。

考克斯指出，加菲爾德是最容易搶走他人角色的危險人物，道南則一度陷入「事業低谷」。他談到道南時說：「我們當時真的以為是因為他長得太帥了。」

不過，在Virgin Radio UK節目中，考克斯指出，在這群核心成員中，帕汀森是他「最不熟悉」的，因為帕汀森「非常忙碌」。

「他真是開創了一番令人驚嘆的事業，」考克斯指出並補充說，當得知帕汀森最終獲得這個角色時，他「非常驚訝」，因為他原本以為這個角色會由傑克勞登(Jack Lowden)或是卡倫透納(Callum Turner)拿下。這兩位36歲的明星在之前都被大幅報導為該角色的有力競爭者。