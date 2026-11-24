夜魔俠搶輸蝙蝠俠 試鏡007龐德被嫌「太老了」
夜魔俠查理考克斯透露自己曾想試鏡007龐德，卻因年齡被拒；他也對羅伯派汀森獲選表達驚訝與祝福。
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夜魔俠查理考克斯透露自己曾想試鏡007龐德，卻因年齡被拒；他也對羅伯派汀森獲選表達驚訝與祝福。
如果蝙蝠俠(Batman)可以演詹姆士龐德，那為什麼夜魔俠(Daredevil)不行？
飾演夜魔俠的男星查理考克斯(Charlie Cox)近日做客Virgin Radio UK時透露，在羅伯派汀森(Robert Pattinson)拿下007一角之前，他曾主動要求試鏡。
這位43歲的「夜魔俠」演員表示，他很想爭取龐德一角，但被告知他不符合要求，原因只有一個，那就是「年齡」。
「我要求試鏡機會，」考克斯說，「但你知道他們怎麼說嗎？太老了。但派汀森和我同歲！不過說實話，他看起來確實很適合這個角色。」
考克斯隨後被告知，這位「暮光之城」(Twilight)男演員實際上比他小一點，但差距不大；考克斯比派汀森大3歲，派汀森5月剛滿40歲。
不過，考克斯顯然為帕汀森感到高興，他和這位「蝙蝠俠」扮演者交情甚篤。
2025年，這位漫威明星在吉米金莫(Jimmy Kimmel)的脫口秀節目中回憶起，在他和艾迪瑞德曼(Eddie Redmayne)、傑米道南(Jamie Dornan)、安德魯加菲爾德(Andrew Garfield)和派汀森一群英國演員，在剛入行時經常聚再一起，且經常會去競爭同一個角色，並在試鏡時互相幫忙。
考克斯指出，加菲爾德是最容易搶走他人角色的危險人物，道南則一度陷入「事業低谷」。他談到道南時說：「我們當時真的以為是因為他長得太帥了。」
不過，在Virgin Radio UK節目中，考克斯指出，在這群核心成員中，帕汀森是他「最不熟悉」的，因為帕汀森「非常忙碌」。
「他真是開創了一番令人驚嘆的事業，」考克斯指出並補充說，當得知帕汀森最終獲得這個角色時，他「非常驚訝」，因為他原本以為這個角色會由傑克勞登(Jack Lowden)或是卡倫透納(Callum Turner)拿下。這兩位36歲的明星在之前都被大幅報導為該角色的有力競爭者。
考克斯表示，他曾主動要求試鏡，但對方以年齡為由拒絕，直接認定他「太老了」。他也提到，自己與羅伯派汀森年齡相近，卻仍未獲得機會。 考克斯坦言自己對派汀森接下角色感到驚訝，但也認為對方確實很適合該角色。他還表示兩人交情不錯，因此對朋友獲選抱持祝福心態。 他在節目中說，原本以為該角色會由傑克勞登或卡倫透納拿下，因為兩人先前都被視為熱門人選。這也讓派汀森最終出線更令他意外。
精華 FAQ
考克斯表示，他曾主動要求試鏡，但對方以年齡為由拒絕，直接認定他「太老了」。他也提到，自己與羅伯派汀森年齡相近，卻仍未獲得機會。
考克斯坦言自己對派汀森接下角色感到驚訝，但也認為對方確實很適合該角色。他還表示兩人交情不錯，因此對朋友獲選抱持祝福心態。
他在節目中說，原本以為該角色會由傑克勞登或卡倫透納拿下，因為兩人先前都被視為熱門人選。這也讓派汀森最終出線更令他意外。
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