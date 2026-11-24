麥莉公開婚訊，曬出多張黑白婚禮照。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 33歲的麥莉希拉與小5歲鼓手男友麥克斯莫蘭多在加州棕櫚泉低調完婚，並公開黑白婚禮照，宣告她迎來第二段婚姻。

美國流行樂天后麥莉希拉（Miley Cyrus）再度披上婚紗。33歲的她與小5歲、28歲的鼓手男友麥克斯莫蘭多（Maxx Morando）21日在加州棕櫚泉 低調完婚，結束近5年的戀愛長跑。麥莉22日透過社群平台公開婚訊，曬出多張黑白婚禮照，其中一襲簡約白色露背婚紗格外吸睛，甜蜜親吻新婚丈夫的畫面也讓粉絲送上祝福。

從公開照片可見，麥莉選穿由聖羅蘭創意總監安東尼瓦卡雷洛（Anthony Vaccarello）量身設計的白色絲質禮服，採長袖、高領與低背剪裁，搭配自然盤起的金髮及長裙襬，沒有繁複蕾絲或珠飾，展現俐落優雅的風格。莫蘭多則穿著同品牌黑色西裝，兩人一黑一白相互映襯。婚禮以親友小型聚會形式舉行，地點選在已故歌手法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）昔日位於棕櫚泉的住所，搖滾樂團「火焰之唇」（The Flaming Lips）主唱韋恩科因（Wayne Coyne）擔任證婚人。

兩人於2021年經由朋友安排相親認識，交往期間相當低調，偶爾一同出席活動或合作音樂。莫蘭多是洛杉磯 另類搖滾樂團Liily的鼓手，除了音樂工作，也曾參與麥莉的專輯創作。2025年12月，麥莉被發現戴著鑽戒亮相，兩人訂婚消息因此曝光；莫蘭多後來受訪透露，求婚時緊張得心跳加速。

有趣的是，兩人在婚前一個月還曾於好萊塢露天劇場同台演唱「Let's Get Married」，如今歌曲彷彿成了兩人愛情的預告。麥莉曾與澳洲男星連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚，兩人2018年成婚，隔年分開，這次是她第二段婚姻。從童星出身、以「漢娜蒙塔娜」走紅，到憑「Flowers」再攀事業高峰，麥莉如今也迎來人生新階段。

麥莉公開婚訊，曬出多張黑白婚禮照。(取材自Instagram)