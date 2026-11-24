「復仇者聯盟：末日崛起」集結三大宇宙超級英雄共同力抗「末日」侵襲。(漫威影業提供)

AI摘要 文章摘要整理： 《復仇者聯盟：末日崛起》最新預告曝光，確認X戰警、復仇者聯盟與驚奇4超人同台，並由末日博士引爆多重宇宙大戰，漫威同步啟動全球宣傳。

漫威 影業年度大作「復仇者聯盟 ：末日崛起」在台上映倒數，最新終極預告及末日博士海報同步曝光，最大亮點是X戰警正式加入漫威電影宇宙，與復仇者聯盟、驚奇4超人首度同框，聯手對抗末日博士及哨兵機器人大軍，掀起影迷期待。

最新預告中，克里斯伊凡飾演的「前美國隊長」史帝夫羅傑斯與佩姬卡特過著平靜生活，卻因驚奇4超人的突然造訪，打破原本的日常，也揭開塵封已久的超級英雄往事。隨著末日博士冷酷宣告眾人過著「偷來的人生」，並警告必須「一一償還」，一場攸關多重宇宙命運的戰爭正式展開。

預告中，雷神索爾、新任美國隊長山姆威爾森、尚氣等英雄陸續現身，X戰警陣容也正式登場，包括獨眼龍、金牌手及魔形女等角色。獨眼龍更喊出漫畫經典台詞：「X戰警，集合！」率領眾人迎戰末日博士及大批哨兵機器人，讓漫威粉絲期待不同英雄宇宙交會後的全新火花。

除了預告曝光，漫威也展開全球宣傳活動，由「前美國隊長」克里斯伊凡、「現任美國隊長」安東尼麥基及「尚氣」劉思慕擔任宣傳代表，首站前進美國拉斯維加斯。三人現身2026年一級方程式拉斯維加斯大獎賽相關活動，現場展示「末日崛起」主題塗裝F1展示車，並將地標球型場館Sphere打造成電影宣傳視覺舞台，還與Archer Aviation合作推出特製塗裝空中計程車，以多種方式為電影造勢。

「復仇者聯盟：末日崛起」是漫威電影宇宙第39部作品，也是「多重宇宙傳奇」的重要篇章，集結復仇者聯盟、驚奇4超人及X戰警等不同陣營，並有新復仇者聯盟與瓦干達勢力加入戰局。