X戰警正式加入「復仇者聯盟5」 克里斯伊凡回歸預告掀暴動
《復仇者聯盟：末日崛起》最新預告曝光，確認X戰警、復仇者聯盟與驚奇4超人同台，並由末日博士引爆多重宇宙大戰，漫威同步啟動全球宣傳。
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《復仇者聯盟：末日崛起》最新預告曝光，確認X戰警、復仇者聯盟與驚奇4超人同台，並由末日博士引爆多重宇宙大戰，漫威同步啟動全球宣傳。
漫威影業年度大作「復仇者聯盟：末日崛起」在台上映倒數，最新終極預告及末日博士海報同步曝光，最大亮點是X戰警正式加入漫威電影宇宙，與復仇者聯盟、驚奇4超人首度同框，聯手對抗末日博士及哨兵機器人大軍，掀起影迷期待。
最新預告中，克里斯伊凡飾演的「前美國隊長」史帝夫羅傑斯與佩姬卡特過著平靜生活，卻因驚奇4超人的突然造訪，打破原本的日常，也揭開塵封已久的超級英雄往事。隨著末日博士冷酷宣告眾人過著「偷來的人生」，並警告必須「一一償還」，一場攸關多重宇宙命運的戰爭正式展開。
預告中，雷神索爾、新任美國隊長山姆威爾森、尚氣等英雄陸續現身，X戰警陣容也正式登場，包括獨眼龍、金牌手及魔形女等角色。獨眼龍更喊出漫畫經典台詞：「X戰警，集合！」率領眾人迎戰末日博士及大批哨兵機器人，讓漫威粉絲期待不同英雄宇宙交會後的全新火花。
除了預告曝光，漫威也展開全球宣傳活動，由「前美國隊長」克里斯伊凡、「現任美國隊長」安東尼麥基及「尚氣」劉思慕擔任宣傳代表，首站前進美國拉斯維加斯。三人現身2026年一級方程式拉斯維加斯大獎賽相關活動，現場展示「末日崛起」主題塗裝F1展示車，並將地標球型場館Sphere打造成電影宣傳視覺舞台，還與Archer Aviation合作推出特製塗裝空中計程車，以多種方式為電影造勢。
「復仇者聯盟：末日崛起」是漫威電影宇宙第39部作品，也是「多重宇宙傳奇」的重要篇章，集結復仇者聯盟、驚奇4超人及X戰警等不同陣營，並有新復仇者聯盟與瓦干達勢力加入戰局。
預告最大亮點是X戰警正式加入漫威電影宇宙，並與復仇者聯盟、驚奇4超人首度同框，共同面對末日博士與哨兵機器人大軍，讓多個英雄宇宙正式交會。 克里斯伊凡飾演的前美國隊長史帝夫羅傑斯與佩姬卡特過著平靜生活，卻因驚奇4超人造訪而被打破，進一步揭開塵封往事並引爆多重宇宙危機。 漫威由克里斯伊凡、安東尼麥基與劉思慕擔任宣傳代表，首站前進拉斯維加斯，並結合F1展示車、Sphere視覺舞台與特製空中計程車進行造勢。
精華 FAQ
預告最大亮點是X戰警正式加入漫威電影宇宙，並與復仇者聯盟、驚奇4超人首度同框，共同面對末日博士與哨兵機器人大軍，讓多個英雄宇宙正式交會。
克里斯伊凡飾演的前美國隊長史帝夫羅傑斯與佩姬卡特過著平靜生活，卻因驚奇4超人造訪而被打破，進一步揭開塵封往事並引爆多重宇宙危機。
漫威由克里斯伊凡、安東尼麥基與劉思慕擔任宣傳代表，首站前進拉斯維加斯，並結合F1展示車、Sphere視覺舞台與特製空中計程車進行造勢。
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