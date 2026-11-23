美國歌手珍妮佛洛佩茲。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 珍妮佛洛佩茲在與班艾佛列克離婚後坦言，未來不願再把戀情攤在媒體前，盼保護所愛之人，同時承認過往感情受關注曾帶來破壞性影響。

美國歌手珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）與第四任老公班艾佛列克 （Ben Affleck）離婚後，決定改變過去公開戀情的態度。她近日坦言，過去將感情生活攤在媒體與大眾面前，讓她學到不少教訓，未來不希望再度公開自己的親密關係，希望保護所愛的人，讓生活中有些事情能夠保有私密性。

People雜誌報導，現年57歲的洛佩茲接受Podcast節目訪問，談到過去多段戀情受到高度關注，以及未來對感情生活的規劃。

她表示：「我想保護我所愛的人，也希望生活中有些事情能夠更加神聖、私密。我從過去公開戀情及感情生活的經歷中學到教訓，這絕對不是我未來還想再做的事。」

不過，她也強調，作為一名藝術家，仍然需要展現脆弱與自我反省。她說：「如果缺乏脆弱的一面，缺乏自我反省，缺少這些特質，就無法創作出真正有意義的作品。」

珍妮佛洛佩茲進一步解釋，未來即使外界仍可能透過公開場合看見她與交往對象互動，但她不會主動評論，也不會邀請外界參與自己的感情生活，更不會刻意將戀情展示給大眾。

她坦言，過去感情受到外界關注的經歷具有「破壞性」，但她並不後悔。她認為，無論當時媒體是否關注，那些感情本來就不適合繼續走下去，因此不能將分手完全歸咎於媒體。

珍妮佛洛佩茲與小班於2022年7月結婚，2024年提出離婚，並於2025年1月正式完成離婚手續。當時有消息人士透露，珍妮佛洛佩茲曾非常努力挽救婚姻，但最終仍感到心碎。

離婚後，她談及自己的4段婚姻，坦言如今才明白，過去一直在尋找一種安定感。她回憶，自己成名多年，卻始終感到在世界上沒有方向，「那是一種孤獨的生活，人們以為你身邊總是圍繞著很多人，但不知為何，你仍然會感到孤單。」

她表示，當時希望找到一個真正想花時間陪伴自己的人，而不是為她工作，或是因為有所求才接近她的人。