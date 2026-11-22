「你能看見一切」全球票房已突破1億美元。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 以Theranos創辦人伊莉莎白霍姆斯詐欺案為題的紀錄片《你能看見一切》全球票房破1億美元，成為近年少見的高票房院線紀錄片。

以美國生技公司Theranos創辦人伊莉莎白霍姆斯（Elizabeth Holmes）詐欺案為題材的紀錄片「你能看見一切」(You Can See Everything)，全球票房正式突破1億美元，累計達1億240萬美元，成為近年少見締造此票房成績的紀錄片。影片由A24製作，成本約700萬美元，目前北美票房已達9340萬美元，海外票房則為900萬美元。

綜藝（Variety）報導，這部紀錄片10月中旬在北美上映，上周末開始在英國596家戲院放映，首周票房達320萬美元，是A24在當地歷來第2高的開片成績。英國觀眾中約70%年齡在35歲以下，與美國市場的觀眾年齡分布相近。

澳洲及紐西蘭 目前是海外票房最高的市場，合計貢獻380萬美元。影片也已陸續在土耳其、波蘭、捷克、俄羅斯、阿拉伯聯合大公國及希臘上映，這些市場合計票房約200萬美元。

接下來，影片將陸續進軍墨西哥 、巴西、阿根廷 、德國、奧地利、香港、西班牙、法國及日本等市場。

「你能看見一切」已成為近年票房表現最突出的院線紀錄片之一，但若要挑戰紀錄片影史票房紀錄，仍有一段距離。

目前全球最高票房的非演唱會紀錄片，是麥可摩爾（Michael Moore）2004年推出的「華氏911」(Fahrenheit 9/11)，全球票房達2億2200萬美元；排名第2的是「企鵝寶貝：南極的旅程」 (March of the Penguins)，全球票房約1億2,700萬美元。

「你能看見一切」片長近3小時，拍攝時間橫跨3年，故事從「惡血女王」霍姆斯準備入獄服刑開始。她創立的健康科技公司Theranos曾被寄予厚望，後來卻因欺詐投資人醜聞崩塌，霍姆斯也因此被判處11年徒刑。