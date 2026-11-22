「小甜甜」布蘭妮砲轟歷任前男友都曾勸她動手術「植髮」，只因為嫌她額頭太大。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 布蘭妮在Instagram抱怨歷任男友嫌她額頭太大、要她植髮，同時透露正赴英國籌備珠寶品牌，還一度向家人道歉後刪文。

44歲的流行樂天后「小甜甜」布蘭妮 (Britney Spears)於社群媒體 再度引爆話題。娛樂新聞網站Page Six報導，布蘭妮21日在Instagram發布搭機影片，無預警砲轟歷任前男友都曾勸她動手術「植髮」，只因為嫌她額頭太大，直呼「男人為什麼都這麼混蛋。」

布蘭妮在影片中一邊撥弄長髮，一邊說，自己確實有個很大的前額，但交往過的每一個男人都曾要她去做植髮手術，好讓額頭看起來小一點。她無奈吐槽後又自我調侃說，反正人終有一死，只是隨口胡說罷了，影片最後還對鏡頭吐舌頭、做鬼臉。雖然她未指名道姓，但外媒細數她的知名舊愛，包括昔日流行偶像賈斯汀(Justin Timberlake)、前未婚夫崔維克(Jason Trawick)，以及三任前夫傑森亞歷山大(Jason Alexander)、凱文費德林(Kevin Federline)和山姆(Sam Asghari)。

除了抱怨舊愛，布蘭妮同日也在機上用特別口音拍片，透露正飛往英國籌備個人新珠寶系列，並考慮替品牌改名。她表示，原本想取名為「B Tiny」，但擔心冒犯到體重過重或過輕的人，因此打算作罷。向來常在社群影片中拿刀熱舞的她更預告，該珠寶系列將包含一把「日本武士刀」，象徵給予全球女性的正義與力量，讓女性能在感到受保護的情況下展現真實自我。

值得注意的是，布蘭妮本月初才怒批妹妹潔米琳(Jamie Lynn Spears)與前夫費德林把她當成奴隸、在背後搞小動作，甚至放話要「找個新家庭」。然而她近日卻態度大轉彎，配上一張兩隻小貓在倫敦喝茶的疑似人工智慧(AI)生成圖，發文向家人公開道歉，坦言自己之前的固執既幼稚又丟臉，重提往事其實是因為「想念家人真的想瘋了」；不過這篇道歉貼文隨後已被她刪除。