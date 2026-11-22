麥莉與男友馬克斯莫蘭多5月合影，兩人11月21日在加州舉辦婚禮。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 麥莉希拉與交往多年的鼓手男友馬克斯莫蘭多在加州完婚，婚禮前夕公開了日本求婚與找戒指的趣事。

美國歌手麥莉希拉（Miley Cyrus）與樂團Liily鼓手馬克斯莫蘭多（Maxx Morando）21日在加州 棕櫚泉舉行婚禮，正式結為夫妻。麥莉的母親蒂許希拉（Tish Cyrus）及妹妹諾亞希拉（Noah Cyrus）也出席婚禮。

People雜誌報導，麥莉曾與「雷神弟」連恩漢斯沃（Liam Hemsworth）結婚，婚姻維持兩年於2020年離婚。

麥莉與新婚丈夫莫蘭多自2021年傳出戀情，2022年4月兩人被拍到親吻，戀情逐漸明朗。

莫蘭多今年7月透露，他在日本 旅行期間求婚。莫蘭多回憶，兩人在飯店庭園散步時，他趁麥莉轉身拍攝影片，單膝下跪求婚。他說，當時緊張得直冒汗，心跳也非常快，還擔心跪下時會出差錯或把戒指掉在地上。

麥莉今年9月也分享求婚過程。她當時懷疑莫蘭多帶著戒指，甚至曾對他全身搜查，差點破壞驚喜。她一度因為沒有找到戒指而失望，還得提醒自己不要發脾氣，沒想到戒指其實藏在靠近他膝蓋的口袋裡。

麥莉回憶，看到男友單膝跪地時忍不住驚呼。莫蘭多對她說：「妳是我生命中最愛的人，妳願意嫁給我嗎？」麥莉則說：「天啊，我差點把這一切搞砸了。」她也表示，兩人曾多次談論結婚，自己甚至傳送相關連結暗示對方。

11月21日的婚禮在泳池旁舉行，現場以白色花朵裝飾拱門，新人站在拱門下完成儀式。婚禮前一天，兩人也與親友舉辦婚前晚宴，麥莉的繼妹莉莉蘿絲普賽爾（Lily-Rose Purcell）在Instagram限時動態分享照片，菜單上印有「M+M」，代表兩人的名字縮寫。