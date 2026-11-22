威廉王子(左)與凱特互相扶持，一起走過凱特的抗癌。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 凱特王妃在新紀錄片《Heal》中談抗癌心路，並回顧挑戰「一日三峰」募款經歷，影片收益將全數捐給皇家馬登癌症慈善機構。

英國凱特王妃(Kate)在一部新紀錄片中敞開心扉，分享如何在充滿不確定性的情況下，尋找希望與喜悅。該片探討了她自2024年確診罹癌以來的生活歷程。

美聯社報導，紀錄片「Heal」(暫譯：治癒)記錄了44歲的凱特挑戰「一日三峰」的過程，即在24小時內連續攀登蘇格蘭、英格蘭和威爾斯境內最高的三座山峰。她在6月完成這項高難度壯舉，主要是為皇家馬斯登醫院(Royal Marsden Hospital)的癌症 慈善基金募款；她先前也是在該院接受治療。

在威廉王子(Prince William)與凱特的肯辛頓宮(Kensington Palace)辦公室於21日發布的預告片中，王妃回顧了她的抗癌歷程，並與其他抗癌病友及家屬面對面交流彼此的經歷。

身為英國王位繼承人之妻的凱特，於2024年3月宣布罹患癌症；在經歷大型腹部手術後，她隨即接受了預防性化療。她並未透露所患癌症的具體類型。

凱特在2025年1月透露，她的病情已進入緩解期，並已逐漸恢復執行公務；11月初，她還曾與威廉王子一同造訪印度。

在預告片中，凱特表示癌症會對人產生深遠的改變，並提到，「治癒是一段旅程。這關於如何與過去熟悉的種種重新建立連結，以及如何在不確定性之中，尋找到希望與喜悅。」

她補充，「顯然，我們並非註定要獨自承擔生命中的挑戰。」並指出，「往往正是透過痛苦，我們才得以領悟到，在那之後還存在著更宏大的美好。」

紀錄片「Heal」將於29日由英國廣播公司(BBC)在英國播出；30日由美國國家廣播電視台環球(NBC Universal)播出；12月1日於澳洲第9頻道(Channel 9)播出；12月7日則由加拿大的CTV與Noovo頻道播出。肯辛頓宮表示，該片發行所得將全數捐贈給皇家馬斯登癌症慈善機構(Royal Marsden Cancer Charity)。