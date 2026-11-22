蕾哈娜育有三名子女，二兒子率先「繼承」媽媽的時尚之路，創下3歲登雜誌封面紀錄。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 蕾哈娜帶3歲兒子首登時尚雜誌封面，以香奈兒、LV等奢品打造話題造型；珍妮佛洛佩茲則佩戴186克拉鑽鍊出席首映，兩人同以豪奢風格成為焦點。

流行天后蕾哈娜（Rihanna）與影壇女星珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）近日各自成為時尚焦點。蕾哈娜攜3歲兒子Riot Rose首度登上英國時尚雜誌「Arena Homme+」封面，香奈兒、LV等奢品加身；另一邊，珍妮佛洛佩茲則在電影首映會佩戴重達186克拉的鑽石項鍊，並由4名保安貼身護送。

蕾哈娜與兒子的時尚大片由御用造型師賈希爾韋弗（Jahleel Weaver）操刀。Riot Rose頂著蓬鬆卷髮，以酷勁十足的神情入鏡，其中一件香奈兒斜紋軟呢外套標價1萬2450美元，另一套則穿上LV丹寧套裝，搭配經典老花領巾，並以銀色硬箱當座椅，造型吸睛。

蕾哈娜也抱著兒子拍攝雙人封面，身穿紅色羅意威（Loewe）連身褲，正是她2023年超級盃中場秀亮相時的服裝，當時她首度公開懷有Riot Rose的消息，特別寫下「從超級盃到超級名模」，紀念兒子的封面初登場。

蕾哈娜2017年創立美妝品牌Fenty Beauty，首年營收便突破5.5億美元，與A$AP Rocky育有3名子女，一家人也深受時尚品牌青睞。

另一位國際巨星珍妮佛洛佩茲近日出席演唱會電影「The JLo Show」首映會，同樣以奢華造型成為焦點。她身穿義大利品牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana）蕾絲禮服，搭配重達186克拉的鑽石項鍊，其中最醒目的梨形黃鑽就有110克拉。由於珠寶價值不菲，現場安排4名保全貼身戒護，包括2名持槍的非值勤警員。

洛佩茲笑說，周圍都有保全看著這條項鍊，並透露今年7月參加品牌在義大利舉辦的高級訂製時裝秀時，就已相中這件珠寶。她形容項鍊華麗又昂貴，能擁有它的人十分幸運，更是一件可以世代傳承的傳家寶。

「The JLo Show」記錄她在拉斯維加斯的演出及成名歷程，洛佩茲也透露正籌備新專輯。

珍妮佛洛佩茲出席首映會，脖子上的鑽石項鍊重達186克拉。(美聯社)