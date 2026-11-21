44歲的美國流行天后小甜甜布蘭妮（Britney Spears）周六在Instagram發文，向疏遠多年的家人意外道歉。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 布蘭妮在Instagram突然向多年疏遠的家人道歉，稱自己想念他們，也透露與妹妹及父親的關係近期可能出現和解跡象。

44歲的美國流行天后小甜甜布蘭妮 （Britney Spears）周六在Instagram發文，向疏遠多年的家人意外道歉，坦言經過多年爭執，自己非常想念他們。

據八卦媒體Page Six報導，這位「毒藥」（Toxic）的演唱者，是在一張疑似AI生成、兩隻小貓在倫敦喝下午茶的照片下，寫下這段說明文字。她一開頭寫道：「我能擁有這麼美好的家人，真的很幸運……我為翻出舊事感到非常抱歉，但我想我會這麼做，是因為我意識到自己需要保護自己的心……這就是我愛人的方式，當我愛你的時候，我是真的很愛。」

她接著寫道：「我的固執很幼稚，也很丟臉。」最後她說：「對於過去，我顯然也是凡人，我說過的那些（心理層面的）事，或許真有幾分道理……不管怎樣，我很抱歉讓家人想起那些回憶，但我其實從來沒有當面跟他們談過這件事……坦白說，就是因為我真的想念他們想瘋了！！！我真的很抱歉！！！」

這位葛萊美獎得主過去幾年與家人關係疏遠，並多次公開點名批評多名親人的不當行為。她的父親傑米（Jamie Spears）曾擔任她的監護人，直到2021年底。

這次發文，是在TMZ報導家人希望她今年回家過感恩節的幾天後。TMZ說，布蘭妮今年同樣受邀回家，據稱她每年都會受邀，但部分親人這次抱持希望，認為在一切「終於回到好的狀態」下，她或許真的會回去。TMZ還稱，布蘭妮與妹妹潔米琳（Jamie Lynn Spears）已重修舊好，雙方關係回到「良好狀態」。

本月稍早，布蘭妮才在Instagram發文痛批妹妹，並宣稱要「找一個新的家」。她在貼文中還指控35歲的潔米琳，在新冠疫情期間她前往路易斯安那州探望時，不准她抱潔米琳8歲的女兒艾薇（Ivey）。貼文也抨擊她的前夫凱文費德林（Kevin Federline），兩人育有兩個兒子，分別是21歲的尚恩普雷斯頓（Sean Preston）與20歲的傑登詹姆斯（Jayden James）。