羅伯派汀森與蘇琪沃特豪斯育有一個女兒。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森確定接演第26部007電影，暮光導演盛讚他的古怪魅力與表演層次，認為這能為新任龐德帶來不同於以往的風格。

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）確定接演第26部007電影，成為新任龐德 。現年40歲的他，曾憑「哈利波特 」（Harry Potter）、「暮光之城」(Twilight)及「蝙蝠俠」(The Batman)等系列電影走紅全球，但與過去幾任龐德演員塑造的冷酷、優雅形象不同，派汀森以古怪、害羞又充滿自嘲精神的個性著稱。當年一手捧紅他的「暮光之城」導演凱薩琳哈德威克（Catherine Hardwicke）認為，正是這種獨特氣質，讓他成為最有魅力的演員之一。

Page Six報導，哈德威克透露，2007年羅伯派汀森21歲，首次試鏡「暮光之城」時，她便看出他的明星潛力。當時羅伯派汀森與後來飾演女主角貝拉的克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）對戲，兩人立即產生強烈火花。

她形容：「那種化學反應非常強烈，你能感受到電流般的火花。他身上有某種難以抗拒的魅力，讓人忍不住想一直看著他。」她認為羅伯派汀森具有獨特的「X因子」，從未懷疑他的演藝發展會受到限制。

哈德威克表示，羅伯派汀森當然能展現優雅迷人的一面，但同時也很幽默、滑稽、另類且充滿原創性。她笑說，羅伯派汀森雖然古靈精怪，穿上燕尾服卻相當好看，「他有一副穿西裝非常好看的身材」。她認為，這種反差反而能讓龐德角色更加豐富，因為他的表演總有更多隱藏在表面之下的層次。

一名好萊塢消息人士也向表示，羅伯派汀森確實有些古怪，但演技非常出色，將為007系列帶來新的面貌。不過，這次選角最初並不在製片公司的預期之內。

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）本周出席Semafor科技會議時透露，自己深度參與新任龐德的選角工作。他表示，製作團隊原本希望找一名較年輕、知名度較低的演員，因此起初沒有考慮羅伯派汀森，原因正是他已經太有名氣。

其他曾被列入考慮的演員包括尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、卡倫透納（Callum Turner）、傑克勞登（Jack Lowden）及喬許歐康納（Josh O'Connor），4人均為36歲。但當製作團隊看到最後名單，卻反問：「我們可以找羅伯嗎？」消息人士表示，儘管羅伯派汀森年齡及知名度都超出原先設定，卻因此打開了選角方向。

私人生活方面，羅伯派汀森2018年與英國女星蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）交往，兩人2023年訂婚，2024年迎來女兒。

蘇琪沃特豪斯本月接受英國「星期日泰晤士報」訪問時，罕見談及婚禮計畫，透露兩人目前因工作行程繁忙而暫緩婚事。她表示，如果真的要舉行婚禮，希望辦一場盛大派對，「如果要辦，就要辦得徹底，來一場大型派對，盡情狂歡。」