「夜鶯」找來現實生活中的親姊妹達柯塔芬妮與艾兒芬妮首度大銀幕合體。(圖／索尼提供)

AI摘要 文章摘要整理： 達柯塔與艾兒芬妮首度在大銀幕合體演出《夜鶯》，以姊妹默契詮釋戰亂手足情，導演還因她們的化學反應刪減對白，讓情感更自然。

好萊塢 著名親姊妹檔達柯塔芬妮（Dakota Fanning）與艾兒芬妮（Elle Fanning），終於迎來演藝生涯的首度大銀幕合體。兩人攜手主演由奧斯卡 影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）擔任製片的二戰史詩新片「夜鶯」（The Nightingale），不僅在片中詮釋亂世手足，戲外累積一輩子的深厚羈絆更成為全片最大看點。

兩人日前透露，由於這是姊妹倆首度正式同台飆戲，開拍前其實難掩緊張，甚至默契十足地選擇「避而不談」來化解壓力。沒想到真正站上鏡頭前，所有緊繃感瞬間煙消雲散，兩人彷彿回到童年時光，自然地一起玩耍、扮演不同角色，姊妹默契全開。

導演麥可莫里斯（Michael Morris）也對這對親姊妹的化學反應讚不絕口。他發現兩人與生俱來的默契根本不需要多餘台詞，往往只要一個眼神、一個細微動作就足以讓角色成立，為此他甚至大幅刪減其中一場對手戲的對白，讓姊妹倆最真實、純粹的情感直接流露在鏡頭前。

更巧合的是，這場姊妹合體其實早在多年前就有人「神預言」。據悉，兩人的奶奶當年讀完「夜鶯」原著小說後，便一口認定書中這對姊妹非兩個孫女莫屬，如今多年過去，奶奶的預言竟真的在大銀幕上成真。

電影「夜鶯」以二戰期間遭納粹占領的法國為背景，刻畫一對性格截然不同的姊妹，在戰火無情摧殘下被迫走上兩條截然不同、卻同樣險象環生的道路——一個選擇留在家園守護摯愛，一個挺身而出加入抵抗運動，姊妹倆在時代洪流中為生存與自由奮戰到底。