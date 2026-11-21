羅伯派汀森接任第7代「007」，前代龐德皮爾斯布洛斯南特地轉發他的特務造型合成照獻上祝福。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森正式接任第7代007龐德，布洛斯南以轉發合成照與暖心留言力挺後輩，新作則將由丹尼維勒納夫執導。

好萊塢 男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）正式接棒成為第7代「007」詹姆士龐德 （James Bond），曾飾演第5代龐德的愛爾蘭男星皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）也大方送上祝福，展現世代傳承的風度。

現年73歲的布洛斯南近日在個人Instagram發文，轉發一張派汀森身穿經典燕尾服、手持槍械的龐德造型合成照，公開力挺這位因「暮光之城」（Twilight）系列走紅的新任英國特務。兩人在2010年上映的愛情劇情片「記得我」（Remember Me）中曾有合作淵源，當時布洛斯南在片中正是飾演派汀森的父親。

「歡迎來到龐德的世界，你一定會大放異彩。」布洛斯南在貼文中溫情喊話，不僅回憶起當年合作的點滴，寫道「非常懷念我們一起拍攝「記得我」的時光」，更對後輩的演藝表現給予高度肯定：「很高興看到你創作出如此傑出的作品，並且不斷進步，好好享受這段旅程吧。」

布洛斯南自1995年至2002年間共主演過4部007系列電影，包括「黃金眼」（GoldenEye）、「明日帝國」（Tomorrow Never Dies）、「縱橫天下」（The World Is Not Enough）以及「誰與爭鋒」（Die Another Day）。他當年承接第4代龐德提摩西達頓（Timothy Dalton）的衣缽，隨後再將棒子交給第6代的丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。

片商於16日正式宣布由羅伯派汀森出任新一代詹姆士龐德，新作將由「沙丘」（Dune）系列名導丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）執導，目前官方尚未公布具體片名與上映檔期。隨著選角消息曝光，官方也同步釋出派汀森身著燕尾服、持槍亮相的首張造型宣傳照與前導影片。

派汀森在官方聲明中難掩興奮表示：「詹姆士龐德是電影史上最具傳奇色彩的人物之一，能夠出演007是我畢生的榮幸，說這個角色是夢想成真，都算是輕描淡寫了。」有趣的是，布洛斯南在11月初接受「浮華世界」（Vanity Fair）專訪時，曾坦言自己對選角內幕一無所知，笑稱現在「只是一個普通觀眾」，如今看到昔日「銀幕兒子」接下經典角色，也第一時間獻上暖心支持。

羅伯派汀森接任第7代「007」，前代龐德皮爾斯布洛斯南特地轉發他的特務造型合成照獻上祝福。（取材自Instagram）