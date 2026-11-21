瑞波因德克斯特逝世，享壽66歲。（取材自Instagram）

AI摘要 文章摘要整理： 曾客串六人行的資深演員賴瑞波因德克斯特在洛杉磯遭車撞後住院，原訂手術前卻突發離世，享壽66歲，演藝與音樂生涯都相當豐富。

曾於知名影集「六人行」中客串演出的美國資深演員賴瑞波因德克斯特（Larry Poindexter），於當地時間18日上午在醫院離世，享壽66歲。根據外媒消息，他上周五晚間在洛杉磯 影視城（Studio City）住家附近過馬路取外帶餐點時遭車輛撞擊，住院四天半後原定於18日進行肋骨骨折手術，卻在術前突發意外過世。

賴瑞波因德克斯特入行逾40年，曾於長壽劇「我們的日子」前後分飾兩角共計30集，也在「執法悍將」有重要演出，並曾客串「六人行」、「CSI 犯罪現場」系列、「超自然檔案」、「識骨尋蹤」與「重返犯罪現場」等眾多美劇，今年初亦在 Netflix 影集「下流正義」第4季現身。

在電影方面，他曾在2003年於動作片「反恐特警組」（S.W.A.T.）中詮釋洛杉磯警局隊長湯姆富勒，與山繆傑克森（Samuel L. Jackson）的對手戲令許多觀眾留下印象；後續他也參與影集版「反恐特警組」演出，飾演博耶中士。

除了演員身分，賴瑞波因德克斯特1990年代曾是另類鄉村樂團「The High Lonesome」主唱並推出專輯。家人方面，他身後留下擔任選角導演的妻子卡蘿克里澤（Carol Kritzer）以及兩名兒子。