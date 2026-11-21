「戴帽子的貓」上映後連續兩周穩居北美周末票房亞軍。(圖／華納提供)

AI摘要 文章摘要整理： 《戴帽子的貓》上映後不僅票房表現穩定，片中一群名為「東西」的角色更意外爆紅，甚至引發導演與演員考慮發展獨立作品。

改編自美國經典國民繪本的動畫電影「戴帽子的貓」(The Cat in the Hat)日前發布終極預告，由金球獎 男星比爾哈德(Bill Hader)聲演的「戴帽子的貓」依舊使出渾身解數大鬧銀幕，沒想到電影在美國上映後，另一群名叫「東西」的神祕小生物竟意外搶盡鋒頭！

「戴帽子的貓」上映後連續兩周穩居北美周末票房亞軍，爛番茄影評網爆米花指數更開出87%觀眾好評，家庭觀眾反應熱烈。最新終極預告中，除了戴帽子的貓繼續帶領孩子展開瘋狂冒險，一大群「東西」更全面出動，以誇張肢體動作與無厘頭搞怪本領瘋狂搶鏡，人氣甚至完全不輸主角。

這群「東西」甚至紅到連演員與導演都開始認真討論獨立電影！為電影獻聲的演員群受訪時，也忍不住開始替這群角色腦補身世，好奇牠們究竟從哪裡來、有沒有家人，甚至會不會談戀愛、建立自己的家庭。導演亞歷山卓卡洛尼(Alessandro Carloni)更直接表示，如果觀眾真的想看更多「東西」的故事，自己也非常樂意繼續開發。

新版電影更大膽將原著中的角色設定全面擴張成龐大的「東西」族群，牠們不以一般語言溝通，而是透過拍手、敲擊身體、節奏與肢體動作表達情緒，製作團隊甚至找來編舞家、舞者及手語使用者共同發展專屬溝通方式，光是研究如何讓這群角色「說話」，就花費近一年時間。

其實這群「東西」早在蘇斯博士1957年出版的原著「戴帽子的貓」中就已經登場。故事中，戴帽子的貓為了向兩個無聊的孩子展示更多好玩的事物，突然搬出神祕大箱子，放出兩個渾身充滿活力的「東西」。

牠們一開始還禮貌地與孩子打招呼，下一秒卻立刻開始在屋內放風箏、撞倒家具與擺設，把原本已經夠混亂的家徹底鬧翻天，直到媽媽即將返家才終於被制止。

有趣的是，原著從未真正解釋這群「東西」究竟是什麼生物、來自哪裡，反而讓牠們成為作品中最不受規則束縛的存在，也象徵孩子腦中天馬行空、隨時可能失控的想像力。

「戴帽子的貓」劇情描述「戴帽子的貓」接下了想像力與靈感研究所有限責任公司迄今最艱鉅的任務：為嘉比和賽巴斯汀這對姊弟加油打氣，他們正為搬到新城鎮而苦惱。對這位過去以行事過激而聞名的闖禍精來說，這可能是他證明自己的最後機會……否則他就會失去他的魔法帽！「戴帽子的貓」由艾美獎男星比爾哈德配音，其他陣容包含霍奇爾戈梅茲(Xochitl Gomez)、麥特貝瑞(Matt Berry)、昆塔布倫森(Quinta Brunson)、寶拉佩爾(Paula Pell)，以及迪亞哥馬汀尼斯(Tiago Martinez)、吉安卡洛伊坡托(Giancarlo Esposito)、亞美莉卡費雷拉(America Ferrera)、楊伯文(Bowen Yang)，以及泰塔斯伯傑斯(Tituss Burgess)。