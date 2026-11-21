李安出席電影「理性與感性」於金馬影展的映後大師講堂。(圖／金馬執委會提供)

AI摘要 文章摘要整理： 李安在金馬影展回顧首次執導英語片《理性與感性》的艱辛，坦言曾因語言與溝通問題與演員磨合良久，也分享對當年與今日電影環境差異的感觸。

國際名導李安 (Ang Lee)近日出席自己1995年執導的電影「理性與感性」(Sense and Sensibility)於金馬影展的映後大師講堂，更分享了當年自己因為英文不好，面對休葛蘭(Edward Ferrars)、艾瑪湯普遜(Emma Thompson)等人壓力大到不行。

李安表示，當時從來沒想過第一次執導英語電影就要與休葛蘭、艾瑪湯普遜等大咖合作，只是當時對方找上門，只能硬著頭皮接下來，他笑說，這件事情甚至不曾出現在人生夢想清單中。

回憶「理性與感性」拍攝初期，李安透露與演員和劇組在磨合上相當不順，更承認自己當時因功力不足，很常時間過去了卻什麼也沒拍到，加上雖然學過英文，但說得不流利，現場也聽不太懂大家在說什麼，拍攝壓力相當沉重。

他笑說，自己某次與休葛蘭意見相左，遲遲無法達成共識，甚至最後連艾瑪湯普遜都拿著茶出面打圓場，前後花了約6個星期，劇組才逐漸找到合作節奏。

另外，李安也曾與艾瑪湯普遜有過爭論，因為原著小說中角色只有19歲，當時社會已將19歲未婚女性視為老處女，但艾瑪湯普遜當時已36歲，因此李安希望角色呈現的是理性與感性的對照，而不是單純以年齡區分成熟與否。

李安笑說，當時有試著提醒艾瑪湯普遜「盡量演出看起來年輕點」，他認為這樣的提醒雖然可能傷人，但當年英文不好反而有個好處，就是不怕得罪人，可以直接說實話，「我現在也不能這樣講，因為我現在英文流利了」。不過李安直說，2人後來建立了很好的感情，該片在台上映時，艾瑪還特地來台灣站台。

目前李安正為新片「金山」進行後製，此次特別抽空返台支持金馬獎，回顧當年的電影環境，李安也感嘆，過去與現在有很大的不同，當時世界對於不同的文化相對開放，但現在的時代氛圍更容易產生敵意。最後，李安也感謝現場觀眾，願意買票進場重新欣賞一部老電影，讓他非常高興、也相當感動。