珍妮佛洛佩茲出席演唱會特輯《The JLo Show》首映會，脖子上的項鍊價值不斐。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 珍妮佛洛佩茲出席《JLo Show》首映，佩戴186克拉鑽石項鍊與Dolce & Gabbana禮服亮相，因珠寶昂貴而由4名保全戒護，並分享近況與新專輯計畫。

美國歌手珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）周四出席演唱會電影《JLo Show》首映會，身穿Dolce & Gabbana蕾絲禮服，搭配一條重達186克拉的鑽石項鍊，當中最醒目的梨形黃鑽就有110克拉。由於珠寶價值不菲，現場安排4人保全團隊戒護，包括2名持槍的非值勤警員，洛佩茲笑說：「周圍都有保全在看著這條項鍊。」

珍妮佛洛佩茲當晚佩戴的是義大利 時尚品牌Dolce & Gabbana的Sicilia鑽石項鍊，另搭配品牌緞面披肩外套及蕾絲禮服。她透露，今年7月在義大利陶爾米納參加Dolce & Gabbana Alta Moda高級訂製時裝秀時，就看中了這件外套及項鍊。

她回憶當時告訴品牌：「我好喜歡這些。」對方隨後表示會把外套送給她，並將項鍊借給她在首映會佩戴。

談到這條價值驚人的珠寶，珍妮佛洛佩茲笑說：「這是一條非常昂貴的項鍊，真的很華麗、很漂亮。最後能擁有它的人一定非常幸運，這絕對是一件可以世代傳承的傳家寶。」

新片《The JLo Show》記錄她在拉斯維加斯的演出，除了演唱多首代表作，也回顧她從紐約布朗克斯長大，到成為國際巨星的人生歷程。

珍妮佛洛佩茲透露，目前正籌備下一張專輯，雙胞胎已大學一年級，而她目前單身，開始適應孩子離家後的生活「當我每次走進家裡，都能感受到那種空蕩蕩的感覺。」

她坦承自己「一直都在哭」，並說：「他們是你生命中如此重要的一部分，我的雙胞胎就是我的一切，而且他們兩個同時離家。」所幸孩子經常打電話，她也會與他們透過FaceTime視訊，彼此保持聯繫。