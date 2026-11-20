芬妮姊妹首度合體 瑞絲薇斯朋製片「夜鶯」打造催淚二戰史詩
《夜鶯》由瑞絲薇斯朋製片，找來達柯塔與艾兒芬妮首度同台演出，姊妹倆靠天生默契詮釋二戰法國背景下的生死抉擇與情感牽絆。
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《夜鶯》由瑞絲薇斯朋製片，找來達柯塔與艾兒芬妮首度同台演出，姊妹倆靠天生默契詮釋二戰法國背景下的生死抉擇與情感牽絆。
由奧斯卡影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）擔任製片的新作「夜鶯」，找來現實生活中的親姊妹達柯塔芬妮（Dakota Fanning）與艾兒芬妮（Elle Fanning）首度大銀幕合體。
兩人日前透露，首度正式合作仍難掩緊張，當時默契十足地選擇「避而不談」，沒想到真正開拍後，所有緊張瞬間消失，兩人彷彿回到童年一起玩耍、扮演不同角色的時光，姊妹默契自然全開。
更有趣的是，「夜鶯」的姊妹合體拍攝其實早就有人「神預言」。多年前兩人的奶奶讀完「夜鶯」原著後，就一口認定書中的姊妹非兩個孫女莫屬，如今多年後竟真的成真。
導演麥可莫里斯（Michael Morris）也發現，兩人累積一輩子的姊妹默契根本不需要多餘台詞，一個眼神、一個動作就足以讓角色成立，反而大幅刪減其中一場姊妹戲的對白，讓兩人最真實的姊妹情感自然保留在鏡頭下 。
電影「夜鶯」以二戰期間遭納粹占領的法國為背景，描述一對性格截然不同的姊妹，在戰火下被迫走上兩條截然不同卻同樣危險的道路，一個留在家園守護摯愛，一個挺身加入抵抗運動，姊妹倆為生存與自由奮戰到底。
最大亮點是現實中的親姊妹達柯塔芬妮與艾兒芬妮，首次在大銀幕正式合體演出，並由奧斯卡影后瑞絲薇斯朋擔任製片，話題性十足。 她們起初都感到緊張，甚至刻意避而不談合作細節，但一開拍後就迅速放鬆，像回到童年一起玩耍的狀態，姊妹默契自然回到鏡頭前。 電影背景設定在二戰期間遭納粹占領的法國，描述性格不同的姊妹被戰火迫使走向兩條危險道路，一人守護家園，一人加入抵抗運動，為生存與自由奮戰。
精華 FAQ
最大亮點是現實中的親姊妹達柯塔芬妮與艾兒芬妮，首次在大銀幕正式合體演出，並由奧斯卡影后瑞絲薇斯朋擔任製片，話題性十足。
她們起初都感到緊張，甚至刻意避而不談合作細節，但一開拍後就迅速放鬆，像回到童年一起玩耍的狀態，姊妹默契自然回到鏡頭前。
電影背景設定在二戰期間遭納粹占領的法國，描述性格不同的姊妹被戰火迫使走向兩條危險道路，一人守護家園，一人加入抵抗運動，為生存與自由奮戰。
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