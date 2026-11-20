「夜鶯」找來現實生活中的親姊妹達柯塔芬妮與艾兒芬妮首度大銀幕合體。（圖／索尼提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《夜鶯》由瑞絲薇斯朋製片，找來達柯塔與艾兒芬妮首度同台演出，姊妹倆靠天生默契詮釋二戰法國背景下的生死抉擇與情感牽絆。

由奧斯卡 影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）擔任製片的新作「夜鶯」，找來現實生活中的親姊妹達柯塔芬妮（Dakota Fanning）與艾兒芬妮（Elle Fanning）首度大銀幕合體。

兩人日前透露，首度正式合作仍難掩緊張，當時默契十足地選擇「避而不談」，沒想到真正開拍後，所有緊張瞬間消失，兩人彷彿回到童年一起玩耍、扮演不同角色的時光，姊妹默契自然全開。

更有趣的是，「夜鶯」的姊妹合體拍攝其實早就有人「神預言」。多年前兩人的奶奶讀完「夜鶯」原著後，就一口認定書中的姊妹非兩個孫女莫屬，如今多年後竟真的成真。

導演麥可莫里斯（Michael Morris）也發現，兩人累積一輩子的姊妹默契根本不需要多餘台詞，一個眼神、一個動作就足以讓角色成立，反而大幅刪減其中一場姊妹戲的對白，讓兩人最真實的姊妹情感自然保留在鏡頭下 。

電影「夜鶯」以二戰期間遭納粹 占領的法國為背景，描述一對性格截然不同的姊妹，在戰火下被迫走上兩條截然不同卻同樣危險的道路，一個留在家園守護摯愛，一個挺身加入抵抗運動，姊妹倆為生存與自由奮戰到底。

芬妮姊妹日前一同出席紐約預告首映活動。（圖／索尼提供）