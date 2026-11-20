影星派屈克史都華（Patrick Stewart）已經辭世，享壽86歲。他是英國莎士比亞戲劇演員，更憑藉「星際爭霸戰」及「X戰警」系列作品走紅好萊塢。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 派屈克史都華在洛杉磯辭世，死因為心肺驟停及路易氏體失智症併發症，家屬並選擇以水化葬處理後事，妻子也發文表達哀悼與感謝。

曾演出「星際爭霸戰」、「X戰警」作品的資深男星派屈克史都華（Patrick Stewart），日前由洛杉磯 法醫事務所公布死訊，確認他已於當地時間上月28日在洛杉磯住處離世，享壽86歲，其死因證實為心肺驟停及路易氏體失智症 （Dementia with Lewy Bodies，簡稱 DLB）併發症 。

根據報導指出，史都華的死亡文件同時載明，家屬已於11月3日選擇以「水化葬」安排後事。所謂「水化葬」又稱「鹼性水解」（Alkaline Hydrolysis），與傳統火葬以火焰燃燒不同，它是將遺體置入密閉容器，加入水與氫氧化鉀或氫氧化鈉等鹼性物質並加熱，藉此加速分解軟組織，整個過程約需數小時，最後留下的骨粉可交由家屬保存、安葬或撒放；相關人士指出，這種方式相較火葬更為環保。

史都華的妻子、美國創作歌手桑妮奧澤爾（Sunny Ozell）近日在社群發文，透露在丈夫辭世兩周後才鼓起勇氣抒發心情。她坦言自己目前仍深陷悲傷，但對兩人攜手走過的近20年充滿感激，形容彼此真誠相待、相知相愛，且在相處過程中都讓對方成為更好的人。

桑妮奧澤爾也寫道：「大眾對派翠克離世的反應讓我深受震撼——雖然他能觸動這麼多人的心弦我一點也不意外，但大家所湧現出的哀傷與不捨，依然令我由衷感動。謝謝你們所有人的慰問，這對我來說意義非凡。」