前班底海蒂加德納的男友、導演Ray Tintori驚傳驟逝。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 曾為MGMT等樂團執導MV的導演Ray Tintori在紐約公寓驟逝，享年43歲，初步未見刑案跡象；他與女友海蒂加德納去年才公開戀情。

美國獨立影視界傳出令人惋惜的噩耗，曾操刀多支知名音樂錄影帶的導演Ray Tintori驚傳驟逝，享年43歲。根據「Page Six」報導，Ray Tintori於10日被發現倒臥在位於紐約的公寓內，確切死因仍有待後續檢驗釐清。報導指出，事發當天Ray Tintori的演員女友海蒂加德納（Heidi Gardner）因聯繫不上他而心急，請造型師友人布里特西奧多拉（Britt Theodora）代為報警請求關切，至於遺體最早是由友人或救護人員發現，各方說法不一，但初步勘驗未見刑事犯罪跡象，現場也無違禁藥品器具。

噓！星聞報導，Ray Tintori自2000年代末期起在短片與MV領域嶄露頭角，作品風格鮮明深受好評。他曾執導MGMT、殺手樂團（The Killers）及拱廊之火（Arcade Fire）等樂團MV，也曾參與創作「南方野獸樂園」（Beasts of the Southern Wild）的影視團隊「Court 13」，並於2025年電影「橫衝直闖」（Marty Supreme）參與拍攝工作。

此外，根據TMZ報導，他擔任場記與劇照師的母親瑪麗賽布爾斯基（Mary Cybulski）去年11月才因腦癌辭世，如今相隔約一年母子先後離世，令親友與同業格外鼻酸。

感情方面，Ray Tintori 與「週六夜現場」（Saturday Night Live）前班底海蒂加德納自2024年起便屢屢被目擊同框，直到去年7月底女方生日時才在IG首度放閃公開認愛，貼出多張甜蜜合照並深情告白她是「現實中的天使」與「這輩子遇過最酷的人」。而今Ray Tintori離世噩耗傳出，海蒂加德納正承受失去摯愛的沉痛打擊，目前尚未對外發聲。