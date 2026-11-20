去年才認愛「夜現場」女星 知名MV導演43歲驟逝
曾為MGMT等樂團執導MV的導演Ray Tintori在紐約公寓驟逝，享年43歲，初步未見刑案跡象；他與女友海蒂加德納去年才公開戀情。
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曾為MGMT等樂團執導MV的導演Ray Tintori在紐約公寓驟逝，享年43歲，初步未見刑案跡象；他與女友海蒂加德納去年才公開戀情。
美國獨立影視界傳出令人惋惜的噩耗，曾操刀多支知名音樂錄影帶的導演Ray Tintori驚傳驟逝，享年43歲。根據「Page Six」報導，Ray Tintori於10日被發現倒臥在位於紐約的公寓內，確切死因仍有待後續檢驗釐清。報導指出，事發當天Ray Tintori的演員女友海蒂加德納（Heidi Gardner）因聯繫不上他而心急，請造型師友人布里特西奧多拉（Britt Theodora）代為報警請求關切，至於遺體最早是由友人或救護人員發現，各方說法不一，但初步勘驗未見刑事犯罪跡象，現場也無違禁藥品器具。
噓！星聞報導，Ray Tintori自2000年代末期起在短片與MV領域嶄露頭角，作品風格鮮明深受好評。他曾執導MGMT、殺手樂團（The Killers）及拱廊之火（Arcade Fire）等樂團MV，也曾參與創作「南方野獸樂園」（Beasts of the Southern Wild）的影視團隊「Court 13」，並於2025年電影「橫衝直闖」（Marty Supreme）參與拍攝工作。
此外，根據TMZ報導，他擔任場記與劇照師的母親瑪麗賽布爾斯基（Mary Cybulski）去年11月才因腦癌辭世，如今相隔約一年母子先後離世，令親友與同業格外鼻酸。
感情方面，Ray Tintori 與「週六夜現場」（Saturday Night Live）前班底海蒂加德納自2024年起便屢屢被目擊同框，直到去年7月底女方生日時才在IG首度放閃公開認愛，貼出多張甜蜜合照並深情告白她是「現實中的天使」與「這輩子遇過最酷的人」。而今Ray Tintori離世噩耗傳出，海蒂加德納正承受失去摯愛的沉痛打擊，目前尚未對外發聲。
他被發現倒臥在紐約公寓內，確切死因仍待檢驗釐清。警方初步勘驗未見刑事犯罪跡象，現場也沒有發現違禁藥品器具，相關細節仍在調查中。 他自2000年代末期在短片與MV領域嶄露頭角，曾執導MGMT、The Killers、Arcade Fire等樂團作品，也參與《Beasts of the Southern Wild》團隊與2025年電影《Marty Supreme》拍攝。 Ray Tintori與前《Saturday Night Live》班底海蒂加德納自2024年起常被目擊同框，去年7月底才在IG公開認愛。如今他驟逝，海蒂加德納悲痛失去摯愛，而他母親也在去年11月因腦癌離世。
精華 FAQ
他被發現倒臥在紐約公寓內，確切死因仍待檢驗釐清。警方初步勘驗未見刑事犯罪跡象，現場也沒有發現違禁藥品器具，相關細節仍在調查中。
他自2000年代末期在短片與MV領域嶄露頭角，曾執導MGMT、The Killers、Arcade Fire等樂團作品，也參與《Beasts of the Southern Wild》團隊與2025年電影《Marty Supreme》拍攝。
Ray Tintori與前《Saturday Night Live》班底海蒂加德納自2024年起常被目擊同框，去年7月底才在IG公開認愛。如今他驟逝，海蒂加德納悲痛失去摯愛，而他母親也在去年11月因腦癌離世。
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