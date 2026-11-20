以浪漫情歌聞名的83歲傳奇歌手胡立歐涉性侵案。(路透資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 西班牙高等法院已對83歲歌手胡立歐展開調查，2名前員工指控他性侵與施暴；法官認為有初步證據，但僅代表啟動程序，尚未認定指控屬實。

西班牙高等法院近日公布裁決，正式對83歲傳奇歌手胡立歐（Julio Iglesias）展開調查；他遭2名前員工提告，指控涉及性犯罪、侮辱性對待與人身攻擊。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，人權組織「世界女性連線」(Women's Link Worldwide)代表這2名女性提起訴訟，她們聲稱胡立歐於2021年在她們工作的加勒比海住所對她們進行性侵 害與施暴。先前，西班牙報紙elDiario.es與「環球電視台」(Univision)率先揭發胡立歐的涉嫌不當行為。

記者發電郵向總部位於邁阿密娛樂律師羅素金(Russell L. King)求證，其網站將胡立歐列為客戶之一，但尚未獲回應。胡立歐過去曾否認這些指控不實。

現年83歲的胡立歐是史上最成功的音樂藝人之一，唱片發行十幾種語言，銷量超過3億張。

調查法官皮尼亞(Antonio Piña)表示，該申訴具備足夠初步證據足以讓法院啟動刑事訴訟程序，但強調此舉並不代表認定指控屬實。

他駁回了申訴中關於人口販運與違反勞工權利的部分指控。

胡立歐在西班牙出道，以浪漫情歌聞名，1970及1980年代大受歡迎，也曾與黛安娜羅絲(Diana Ross)、史提夫汪達(Stevie Wonder)與威利尼爾森(Willie Nelson)等美國歌手合作。他是流行歌手安立奎(Enrique)的父親。

胡立歐以專輯「Un Hombre Solo」獲得1988年葛萊美(Grammy)最佳拉丁流行音樂表演獎。他還在2019年葛萊美獎上獲得終身成就獎。

今年早些時候，檢察官表示，由於涉嫌不當行為發生在國外，且原告並非西班牙居民，因此西班牙法院對此案缺乏管轄權。

隨後，2名女性直接向高等法院提起訴訟，獲法院同意展開調查。

法官已下令這2名原告於2027年2月3日出庭作證。