貝克漢因銷售方式，和長期合作的香水公司Coty鬧翻。(取材自Coty)

AI摘要 文章摘要整理： 貝克漢因自家香水被指流入加油站與低價通路，控告合作廠商Coty低報銷售並少付權利金，要求4100萬美元賠償，Coty則否認指控並反批對方想提早解約。

英國足球金童大衛貝克漢 （David Beckham）近年靠著商業代言累積驚人財富，沒想到如今卻因為自家香水出現在英國平價零售商「一鎊店」(Poundland)及加油站 ，與長期合作的香水公司Coty鬧上法院，求償金額高達4100萬美元。

根據英國「每日郵報」報導，貝克漢旗下負責管理商業品牌及相關權利的公司DB Ventures，在美國法院提出訴訟文件，表示得知自家香水竟在加油站販售時，感到「震驚與沮喪」，並質疑這種銷售方式如何發生。公司律師更將問題歸咎於合作廠商的「絕望與貪婪」，認為低價通路已經損害貝克漢多年建立的品牌形象。

貝克漢過去與香水公司Coty長期合作，由對方推出多達45款以他為名的香水，每瓶售價約20英鎊（約26美元）。不過，2025年擁有貝克漢品牌名稱的Authentic Brands Group已接觸Coty的競爭對手Interparfums，洽談轉讓香水授權，雙方今年1月宣布達成協議，預計明年1月正式生效。

在此之前，貝克漢方面已指控對方透過未經核准的通路銷售約2400萬美元的商品，並聲稱Coty低報銷售額達1億2300萬美元，導致DB Ventures少收約600萬美元權利金。貝克漢方面因此提出訴訟，要求總計4100萬美元的賠償及損害賠償。

不過，Coty已向法院提出抗辯，要求駁回訴訟，否認香水曾在「一鎊店」販售，並主張公司有權自行決定貝克漢系列香水的銷售通路。Coty認為，這起訴訟是DB Ventures想提前終止雙方合約，將授權轉交給競爭對手Interparfums的藉口。