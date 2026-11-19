電影「奧德賽」中，特洛伊木馬出現在海灘上的畫面。（取材自Universal Pictures）

AI摘要 文章摘要整理： 棕櫚泉國際影展宣布，克里斯多福諾蘭新片《奧德賽》獲第38屆整體演出獎，並將在1月7日典禮上表彰演員與選角導演。

美國棕櫚泉 國際影展(Palm Springs International Film Festival，PSIFF)主辦單位日前宣布，名導克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)執導的奇幻史詩巨片「奧德賽」(The Odyssey)，獲頒PSIFF第38屆的整體演出獎(Ensemble Performance Award)。

娛樂媒體「好萊塢 報導者」(The Hollywood Reporter)報導，「奧德賽」卡司麥特戴蒙(Matt Damon)、約翰李古查摩(John Leguizamo)與莎曼珊莫頓(Samantha Morton)，以及選角導演帕西德拉(John Papsidera)將出席明年1月7日的頒獎典禮。

PSIFF從明年1月7日起至18日止，整體演出獎是呼應奧斯卡金像獎新設立的最佳選角獎，旨在表彰選角導演。

PSIFF整體演出獎的歷屆得獎作品包括「秘密會議」(Conclave)、「王者理查」(King Richard)、「愛·滿人間」(Mary Poppins Returns)、「關鍵少數」(Hidden Figures)、「大賣空」(The Big Short)、「模仿遊戲」(The Imitation Game)、「瞞天大布局」(American Hustle)、「亞果出任務」(Argo)、「社群網戰」(The Social Network)，以及「火線交錯」(Babel)。

PSIFF影展主席錢迪(Nachhattar Singh Chandi)形容，「奧德賽是史上最具野心的電影之一，演員的演技精湛，從麥特戴蒙飾演、飽經風霜英雄奧德修斯(Odysseus)，到莎曼珊莫頓飾演、迷人又駭人的瑟西(Circe)，再到約翰李古查摩飾演、忠誠引路的歐墨魯斯(Eumaeus)，光是這幾個例子，就已讓這個古代世界鮮活地在眼前重現。能以整體演出獎表彰這群傑出演員，以及將他們集結在一起的選角導演，是我們的榮幸。」