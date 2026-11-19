重回「古墓奇兵」拍攝地柬埔寨致敬高僧 裘莉：這裡像家
安潔莉娜裘莉低調重訪柬埔寨，向佛教高僧致意並奉上供品，重申她對當地20多年情誼與「像回到家」的深厚歸屬感。
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安潔莉娜裘莉低調重訪柬埔寨，向佛教高僧致意並奉上供品，重申她對當地20多年情誼與「像回到家」的深厚歸屬感。
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）低調造訪柬埔寨！她此行參觀當地索索羅博物館（Sosoro Museum），也前往寺廟拜會佛教領袖，向高僧致意並奉上宗教供品。柬埔寨對她而言有著特殊情感，不僅是她演出「古墓奇兵」( Tomb Raider)的重要拍攝地，也是她領養長子麥道斯（Maddox）的出生地。
根據當地媒體報導，安潔莉娜裘莉此次造訪期間，受到摩訶尼迦耶佛教派最高僧長阿姆林亨（Am Limheng）接見，雙方在宗教寺廟Wat Mony Sovann會面。她向高僧表達敬意，並奉上宗教供品，行程相當低調。
這趟柬埔寨之行，緊接在她日前出席菲律賓東協包容性成長高峰會之後。裘莉當時在會中談及自己與柬埔寨長達20多年的情誼，盛讚當地文化底蘊深厚，也肯定柬埔寨人民歷經國家艱困歲月，依然展現出強韌的生命力。
她回憶，自己第一次踏上柬埔寨，就有種彷彿回到家的歸屬感，「有些地方，你一抵達就會覺得像回到家一樣。」她也呼籲國際社會應加大對弱勢社群的投資，並強調柬埔寨及其他發展中國家，不應只被外界看見所面臨的困境，更應受到重視的是豐富的文化、資源，以及人民所蘊藏的潛力。
她先參觀索索羅博物館，之後前往寺廟會見摩訶尼迦耶佛教派最高僧長阿姆林亨，並在Wat Mony Sovann向高僧致意、奉上宗教供品，整體行程相當低調。 因為柬埔寨不只是她主演《古墓奇兵》的重要拍攝地，也是一位她領養的長子麥道斯的出生地，讓她對當地長期保有深厚連結與情感。 她談到自己與柬埔寨20多年情誼，讚揚當地文化深厚、人民堅韌，也呼籲國際社會多投資弱勢社群，重視發展中國家的文化、資源與潛力。
精華 FAQ
她先參觀索索羅博物館，之後前往寺廟會見摩訶尼迦耶佛教派最高僧長阿姆林亨，並在Wat Mony Sovann向高僧致意、奉上宗教供品，整體行程相當低調。
因為柬埔寨不只是她主演《古墓奇兵》的重要拍攝地，也是一位她領養的長子麥道斯的出生地，讓她對當地長期保有深厚連結與情感。
她談到自己與柬埔寨20多年情誼，讚揚當地文化深厚、人民堅韌，也呼籲國際社會多投資弱勢社群，重視發展中國家的文化、資源與潛力。
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