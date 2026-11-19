安潔莉娜裘莉到柬埔寨往寺廟拜會佛教領袖，向高僧致意並奉上宗教供品。(取材自Office of the Supreme Patriarch of the Mohanikay Order)

AI摘要 文章摘要整理： 安潔莉娜裘莉低調重訪柬埔寨，向佛教高僧致意並奉上供品，重申她對當地20多年情誼與「像回到家」的深厚歸屬感。

好萊塢 女星安潔莉娜裘莉 （Angelina Jolie）低調造訪柬埔寨 ！她此行參觀當地索索羅博物館（Sosoro Museum），也前往寺廟拜會佛教領袖，向高僧致意並奉上宗教供品。柬埔寨對她而言有著特殊情感，不僅是她演出「古墓奇兵」( Tomb Raider)的重要拍攝地，也是她領養長子麥道斯（Maddox）的出生地。

根據當地媒體報導，安潔莉娜裘莉此次造訪期間，受到摩訶尼迦耶佛教派最高僧長阿姆林亨（Am Limheng）接見，雙方在宗教寺廟Wat Mony Sovann會面。她向高僧表達敬意，並奉上宗教供品，行程相當低調。

這趟柬埔寨之行，緊接在她日前出席菲律賓東協包容性成長高峰會之後。裘莉當時在會中談及自己與柬埔寨長達20多年的情誼，盛讚當地文化底蘊深厚，也肯定柬埔寨人民歷經國家艱困歲月，依然展現出強韌的生命力。

她回憶，自己第一次踏上柬埔寨，就有種彷彿回到家的歸屬感，「有些地方，你一抵達就會覺得像回到家一樣。」她也呼籲國際社會應加大對弱勢社群的投資，並強調柬埔寨及其他發展中國家，不應只被外界看見所面臨的困境，更應受到重視的是豐富的文化、資源，以及人民所蘊藏的潛力。