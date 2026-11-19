美國歌手珍妮佛洛佩茲。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 珍妮佛洛佩茲回顧4段婚姻與4次離婚，坦言曾自責失敗，但在心理師鼓勵下學會接納自己，並以更自在的心態享受單身生活。

美國歌手珍妮佛洛佩茲 （Jennifer Lopez）近日談及與班艾佛列克 （Ben Affleck）離婚後的心境，坦言當時曾覺得自己「把一切都搞砸了」，甚至懷疑為何感情總是遇到相似問題。她透露，心理師曾鼓勵她繼續探索自我、學習接納自己的每個部分，也包括那個浪漫、愛作夢的自己。

洛佩茲日前接受SiriusXM訪問，談到自己結婚四次又離婚四次時表示，彷彿不斷重複學習相同的課題，「我花了一點時間才真正明白。」她說，每段關係都有愛、心碎與教訓，重要的不是別人對自己做了什麼，而是自己在關係中做了什麼、如何走到那一步，以及從中認識自己。

57歲的洛佩茲的前夫分別是奧賈尼諾亞（Ojani Noa）、克里斯賈德（Cris Judd）、馬克安東尼（Marc Anthony）及班艾佛列克。她與安東尼育有18歲雙胞胎兒女麥斯（Max）和艾美（Emme）。

談到與前夫們的婚姻及離婚經歷，洛佩茲坦言：「離婚很艱難，也令人失望。」她也分享面對感情破裂時的原則，認為即使受到傷害，也應以日後回顧時不會感到羞愧的方式行事。

她說，回頭看過去一些痛苦的經歷，甚至是足以改變人生的傷痛，仍能告訴自己：「我曾全心全意地去愛。我以一個人應有的方式行事，讓自己感到驕傲，也沒有用任何讓自己羞愧的方式對待別人。」

她透露，自己曾向心理師表達挫折感，覺得「好像把所有事情都搞砸了」。心理師則告訴她：「你還很年輕，繼續走下去，繼續認識自己，學會愛自己的每個部分。」即使是那個看似不切實際、充滿浪漫幻想的部分，也值得接納。

經歷四段婚姻後，洛佩茲如今選擇享受單身生活，並形容自己目前的狀態是：「我感覺自己很自在、很狂野。」