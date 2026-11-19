安海瑟薇順利生產，升格為三寶媽。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 安海瑟薇傳已平安產下第三胎，近日被拍到首度帶著新生兒現身紐約，外界因粉紅帽飾推測是女兒，讓她的5口之家正式成形。

好萊塢 女星安海瑟薇（Anne Hathaway）正式升格三寶媽！44歲的她與丈夫亞當舒爾曼（Adam Shulman）結婚14年，婚後育有兩個兒子Jonathan、Jack，今年6月宣布懷上第三胎，如今傳出已順利生產。據「時人」報導，消息人士證實安海瑟薇已經迎來新生兒，近日更被拍到首度帶著寶寶外出，因為寶寶的帽子有粉紅色的裝飾，疑似是女兒，讓升格三寶媽的她喜悅藏不住。

「TMZ」報導，安海瑟薇日前現身紐約街頭，胸前揹著新生兒，身旁還有一名友人陪伴。她一路與對方聊天說笑，神情相當愉快，途中還停下腳步請朋友幫忙拍照，這也是她首度被拍到帶著寶寶公開亮相。

安海瑟薇10月受訪時，曾談到迎接第三個孩子的心情，坦言夫妻倆既期待又興奮，但當下更珍惜一家四口相處的時光。她說：「我們非常期待，也欣喜若狂，但現在真正專注的，是好好感受我們一家四口的時光。」她也提到，家庭生活即將迎來改變，對孩子們來說更是如此，希望全家一起迎接這個美好的新階段。

安海瑟薇今年6月透過社群平台分享照片，正式公開懷孕喜訊。之後登上節目談及第三胎，她坦言得知懷孕成功時相當驚喜，笑說：「天啊，真的太棒了，太棒了！我的意思是，我們知道自己在做什麼，但沒想到真的成功了，當時真的很震驚。」

安海瑟薇2012年與亞當舒爾曼結婚，兩人育有兩名兒子，如今第三個孩子平安報到，家庭正式從四口之家升格五口之家。