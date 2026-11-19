泰勒絲入圍葛萊美五項大獎。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 第69屆葛萊美提名揭曉，泰勒絲與亞莉安娜分別以5項、4項入圍受矚目，RAYE則以11項成為最大贏家，頒獎典禮將於2027年2月7日登場。

第69屆葛萊美獎入圍名單揭曉，流行天后泰勒絲 (Taylor Swift)再度叩關「年度專輯」，若成功奪獎，將第五度寫下歷史紀錄；亞莉安娜（Ariana Grande）獲得四項提名，更第七度入圍「最佳流行演唱專輯」，刷新該獎項歌手入圍次數紀錄。英國創作女歌手RAYE則以11項提名成為本屆最大贏家，西班牙天后蘿莎莉雅（Rosalía）以九項入圍居次，今年更創下葛萊美獎史上首次由女性包辦入圍數最高前六名的紀錄。第69屆葛萊美獎頒獎典禮將於2027年2月7日在洛杉磯 舉行。

泰勒絲獲得五項入圍，她先前已四度拿下「年度專輯」，是該獎項的紀錄保持人；若本屆再度獲獎，將再次刷新自己締造的紀錄。

亞莉安娜則以新專輯「petal」及電影「魔法壞女巫：第二部」(Wicked: For Good)原聲帶獲得四項提名，同時第七度入圍「最佳流行演唱專輯」，寫下該獎項歌手入圍次數紀錄。她在社群發文感謝葛萊美獎肯定，激動寫下：「哭了！『petal』！我現在情緒太激動了，一時之間很難找到合適的字句來表達我的心情。」她也感謝專輯共同製作人及MV導演的付出，表示能創作並發行這張作品，本身就是一段極具意義的旅程，這次的肯定更為一切增添了非凡意義。

英國創作女聲奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）今年初拿下葛萊美「最佳新人」、本月又獲Apple Music選為2026年度藝人的，本屆也拿下六項提名，與火星人布魯諾（Bruno Mars）、里昂湯瑪斯（Leon Thomas）並列；奧莉維亞羅德里戈(Olivia Rodrigo)、Phoebe Bridgers、米蘭達藍珀特(Miranda Lambert)及艾拉蘭利(Ella Langley)則各獲七項提名。

入圍名單公布後，歌手們也透過社群分享喜悅。奧莉維亞迪恩上傳自己坐在車內興奮大叫影片，短短五秒畫面發布不到12小時便突破千萬觀看。

奧莉維亞羅德里戈則是在睡醒後才得知獲得七項提名，興奮地說：「我簡直開心到飛上天了！我超級愛這張專輯，它能獲得這樣的肯定真的是莫大的榮耀。」

英國創作女歌手RAYE以11項提名，成為本屆最大贏家。(取材自Instagram)