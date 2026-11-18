名導克里斯多福諾蘭。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 諾蘭在《奧德賽》放映會上笑稱派汀森像「最膽小的龐德」，並透露他拍片時常坐在角落觀戰；派汀森則已正式接下新任007，未來也可能淡出蝙蝠俠系列。

名導克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）日前對好友羅伯派汀森（Robert Pattinson）出任新一代007詹姆斯龐德 （James Bond）開玩笑，說派汀森是「你見過最膽小的龐德」。

據美國八卦網站Page Six報導，諾蘭曾與派汀森合作2020年電影「天能」（Tenet）及最新作品「奧德賽」（The Odyssey）。他周二在加州西好萊塢出席「奧德賽」放映會，談到派汀森獲選龐德一事。當天與56歲的諾蘭進行對談的名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg），也大讚片尾由派汀森飾演的安提諾烏斯（Antinous），與麥特戴蒙（Matt Damon）飾演的奧德修斯（Odysseus）之間的打鬥戲。

據「人物」（People）雜誌報導，諾蘭開完玩笑後，現年79歲的史匹柏也笑著回應：「我在想，你的電影是不是影響了他的選角。」

諾蘭還透露，拍攝期間，40歲的派汀森樂得坐在一旁，看戴蒙與湯姆霍蘭德（Tom Holland）等同劇演員拍打鬥戲。他笑說：「我們就讓羅伯坐在角落，看著一切發生，他還很有一套地拒絕參與。」

派汀森先前透露，當初受邀參演「奧德賽」時曾一度猶豫，後來是諾蘭說服他加入。他7月告訴美國NBC「今日」（Today）節目：「有時別人直接問我『你想不想做這個？』，我反而會更害怕，我的冒牌者症候群會非常強烈地發作。」這位「暮光之城」（Twilight）男星也證實，若諾蘭再度邀他合作，他不會猶豫，並說：「當然，我基本上就是答應了。」

派汀森於周一獲宣布出任下一任龐德，擊敗外界點名的其他熱門人選，包括卡倫透納（Callum Turner）、傑克勞登（Jack Lowden）、喬許歐康納（Josh O’Connor）與尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）。

派汀森在聲明中說：「詹姆斯龐德是電影史上最傳奇的角色之一，能獲得007的託付，是一生的榮耀。」他並形容這個角色「是美夢成真」。

這是第26部龐德電影，由亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）製作，導演是丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve），他也在即將上映的「沙丘：第3部」（Dune: Part 3）中執導派汀森。英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導，這部龐德電影最快可能在明年夏天開拍。

派汀森目前正在拍攝「蝙蝠俠：第2部」（The Batman:Part II），該片曾因導演麥特李維斯（Matt Reeves）處理「家務事」而暫停拍攝。不過英國「太陽報」（The Sun）報導，派汀森將在第3部之前退出蝙蝠俠系列，專心扮演龐德。

羅伯派汀森將出任新一代007詹姆斯龐德。（路透）