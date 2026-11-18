羅伯派汀森接任第七代龐德，引發全網熱議。路透資料照片

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森傳出接任第七代007後，雖獲部分影迷期待，卻也因既有明星形象與龐德傳統印象不符而引爆爭議。

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）接任第七代詹姆士龐德 （James Bond），原本被視為007系列重啟的重要消息，卻意外引發影迷兩極反應。有人期待他為經典特務注入新氣息，也有人直言難以想像他穿上西裝、化身風流情報員，甚至質疑「蝙蝠俠怎麼能變成龐德？」選角消息公布後，社群平台迅速掀起論戰。

綜合衛報、獨立報等報導，部分影迷認為，派汀森雖然演技受到肯定，卻缺少傳統龐德應有的瀟灑、自信與成熟魅力。一名網友直言，他或許更適合飾演龐德的反派，而非主角；也有人認為，派汀森已經演過蝙蝠俠，如今再接下另一個全球知名角色，觀眾恐怕很難擺脫既有印象。還有影迷替落選人選抱不平，認為傑克洛登（Jack Lowden）或亨利卡維爾（Henry Cavill）更符合心目中的007形象。

另一項爭議則是派汀森的明星知名度。過去007系列選角，往往讓演員因角色一夕成名，影迷也習慣透過新任龐德重新認識一張面孔；但派汀森早已憑「暮光之城」（Twilight）及「蝙蝠俠」等作品建立鮮明形象。部分觀眾擔心，電影上映後大家看到的可能仍是派汀森，而不是詹姆士龐德。

對派汀森外型與氣質的質疑同樣不少。部分影迷認為，他過去作品中較陰鬱、內斂的形象，與史恩康納萊（Sean Connery）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）及丹尼爾克雷格（Daniel Craig）等人塑造的龐德風格有所差異，擔心他缺乏角色所需的陽剛氣勢與社交魅力。不過也有支持者反駁，龐德不必永遠複製前任模樣，派汀森近年在不同類型電影中的表現，正好證明他有能力突破外界對他的既定印象。

娛樂網站「ComicBook」公布的網路投票則顯示，35%的參與者表示非常支持派汀森，30%表示喜歡這項選擇，另有23.4%認為他不是首選，11%則明確反對。

事實上，007歷代選角幾乎都曾遭遇質疑，丹尼爾克雷格當年接棒時，也曾因外型與傳統龐德印象不同而受到批評，後來才以作品逐步贏得認同。

有網友質疑，「蝙蝠俠怎麼能變成龐德」？(取材自IMDb)