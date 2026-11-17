羅伯派汀森將出演第七任龐德。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 貝佐斯透露，亞馬遜米高梅為新任007進行嚴謹試鏡，原本對高知名度的羅伯派汀森有疑慮，最終仍因表現突出獲選接班龐德。

亞馬遜創辦人兼董事長貝佐斯 （Jeff Bezos）透露，自己曾深度參與新任龐德 （James Bond）演員選角，最終由英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）接下007重任。貝佐斯坦言，團隊最初曾對羅伯派汀森有所顧慮，認為他「已經太有名」，可能不符合007一向捧紅新星的傳統，但經過正式試鏡後，所有人一致認定他就是最佳人選。

貝佐斯近日出席Semafor舉辦的「矽谷 與世界」活動時表示，這次選角過程相當嚴謹，最初有大批候選人，最後縮減至五名決選者。製作團隊安排傳統實景試鏡，不僅準備完整戲服、實際場景，也安排其他演員搭戲，每位候選人都演出3個不同場景。

貝佐斯說，團隊在星期五聚集討論，花了數小時觀看及評估所有試鏡片段。他表示：「到了最後五人名單時，每個人都非常出色，但羅伯的表現有某種特別之處，幾乎沒有任何爭議。」

他進一步透露，最初團隊對羅伯派汀森其實略有保留，因為他已經非常有名，原本可能更傾向選擇知名度較低的演員。不過，試鏡結果讓所有人改變想法，「他的表現太明顯了，他就是龐德。」

貝佐斯也提到，導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）同樣支持派汀森，最終製作團隊一致傾向由他擔任新任007。

亞馬遜於2022年完成收購米高梅影業，但直到2025年以2000萬美元買下長期掌控007系列的製片人麥可威爾森（Michael G. Wilson）及芭芭拉布洛柯里（Barbara Broccoli）的相關權益後，才取得系列電影的創作主導權。

亞馬遜米高梅影業（Amazon MGM Studios）宣布羅伯派汀森接任龐德，結束外界數周來的揣測。羅伯派汀森透過聲明表示：「龐德是電影史上最具傳奇色彩的角色之一，能夠獲得出演007的機會，是一生中最大的榮譽。」

選角消息公布前，外界曾傳出多名男星入圍，包括卡勒姆透納（Callum Turner）、喬許歐康納（Josh O'Connor）、傑克勞登（Jack Lowden）及尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）。其他曾被點名的候選人還包括雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、湯姆法蘭西斯（Tom Francis）、亞倫泰勒強森（Aaron Taylor-Johnson）、哈里斯迪金森（Harris Dickinson），甚至英國歌手哈利史泰爾（Harry Styles）。