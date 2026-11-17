貝克漢和長期合作的香水公司Coty鬧翻。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 貝克漢因香水被賣進平價通路與加油站，控訴合作廠商Coty損害品牌形象並低報銷售，雙方圍繞授權合約與求償4100萬美元對簿公堂。

英國足球金童貝克漢 （David Beckham）近年靠著商業代言累積驚人財富，從啤酒、銀行、手機到速食品牌都能看到他的身影，沒想到如今卻因為自家香水出現在英國平價零售商「一鎊店」(Poundland)及加油站 ，與長期合作的香水公司Coty鬧上法院，求償金額高達4100萬美元。

根據英國「每日郵報」報導，貝克漢旗下負責管理商業品牌及相關權利的公司DB Ventures，在美國法院提出訴訟文件，表示得知自家香水竟在加油站販售時，感到「震驚與沮喪」，並質疑這種銷售方式如何發生。公司律師更將問題歸咎於合作廠商的「絕望與貪婪」，認為低價通路已經損害貝克漢多年建立的品牌形象。

貝克漢的法律團隊強調，他是全球最具代表性的體育、時尚及商業人物之一，2025年更獲英國授予爵士勳銜，長年精心打造高端形象，品牌價值與卓越品質緊密相連。如今香水卻被放進平價折扣商店販售，等於讓品牌與廉價商品產生連結。

貝克漢過去與香水公司Coty長期合作，由對方推出多達45款以他為名的香水，每瓶售價約20英鎊。不過，2025年擁有貝克漢品牌名稱的Authentic Brands Group已接觸Coty的競爭對手Interparfums，洽談轉讓香水授權，雙方今年1月宣布達成協議，預計明年1月正式生效。

在此之前，貝克漢方面已對Coty的商品銷售方式感到不滿，指控對方透過未經核准的通路銷售約2400萬美元的商品，並聲稱Coty低報銷售額達1億2300萬美元，導致DB Ventures少收約600萬美元權利金。貝克漢方面因此提出訴訟，要求總計4100萬美元的賠償及損害賠償。

不過，Coty已向法院提出抗辯，要求駁回訴訟，否認香水曾在「一鎊店」販售，並主張公司有權自行決定貝克漢系列香水的銷售通路。Coty認為，這起訴訟根本不是為了保護貝克漢的品牌形象，而是DB Ventures想提前終止雙方合約，將授權轉交給競爭對手Interparfums，甚至形容相關指控只是為了製造提前解約的藉口。Coty並表示，DB Ventures曾試圖要求Coty德國方面放棄既有合約權利，但未能成功。

訴訟文件也意外揭露貝克漢與商業夥伴之間的優渥合作條件。根據2016年簽訂的授權合約，Coty在安排貝克漢宣傳香水時，必須負擔他本人、兩名隨行人員及一名保全的頭等艙機票、餐飲與住宿費用；每次宣傳活動最多6小時，連同髮型及妝容準備時間也計算在內。此外，文件還揭露，貝克漢從香水銷售中取得的權利金比例為7％。

Coty則強調，依照合約，只有超市及大型量販店等通路需要事先取得DB Ventures同意，其他銷售地點則由公司自行決定。雙方各執一詞，這場圍繞品牌形象、銷售通路及授權合約的法律攻防，後續仍有待法院審理。