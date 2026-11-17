安海瑟薇今年9月出席活動，大腹便便。（路透）

好萊塢 女星安海瑟薇（Anne Hathaway）生下第3個孩子了。媒體TMZ拍到安海瑟薇11月17日在紐約市 抱著一名寶寶外出，將寶寶安置在胸前背帶中，這也是她首度被拍到帶著寶寶公開亮相，引發外界關注。

安海瑟薇當天在紐約街頭散步，胸前背著寶寶，身旁還有一名友人陪同。她看起來心情相當愉快，兩人一路聊天、談笑，期間還停下腳步，請友人幫忙拍照，展現輕鬆愉悅的神情。

▲ 影片來源：x平台＠TMZ（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

44歲的安海瑟薇與丈夫亞當舒爾曼（Adam Shulman）育有2名兒子，分別是喬納森（Jonathan）與傑克（Jack）。夫妻倆原本對再生一個不抱期待，安海瑟薇今年7月曾透露：「到了某個年紀，這種希望可能只剩下1％到2％。我們決定順其自然，看看人生會帶我們走到哪裡。」

安海瑟薇也曾公開談及生育過程的艱辛。她2015年曾經歷流產，2019年透過Instagram向正在面對不孕及受孕困難的人喊話，表示自己的兩次懷孕都不是一路順遂。她當年接受美聯社訪問時，更形容這段歷程「非常痛苦、令人孤立無援，而且充滿自我懷疑」。