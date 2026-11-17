布萊德彼特11月16日出席Netflix電影「The Further Mis-Adventures of Cliff Booth」全球首映會。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯派汀森傳將接任新任007後，布萊德彼特公開表態支持，還自薦出演反派，並希望能與導演丹尼維勒納夫合作。

英國男星羅伯派汀森（Robert Pattinson）獲選新任龐德 後，誰將接演007宿敵成為外界關注焦點。好萊塢 影星布萊德彼特 （Brad Pitt）11月16日出席新片首映會時，得知派汀森接任007的消息後大力表示支持，更當場自薦出演反派角色，直呼：「算我一份！」並點名希望與導演丹尼維勒納夫（Denis Villeneuve）合作。

Variety報導，小布當晚出席新片「The Further Mis-Adventures of Cliff Booth」在好萊塢舉行的全球首映會，原本還不知道派汀森接任007的消息。當記者告知這項消息時，他驚訝地反問：「真的嗎？」隨後表示：「我很喜歡這個想法。我喜歡他一直以來的作品，也喜歡他的選擇，我認為他是真正有實力的人。這很棒，是個好決定。」

當被問到是否有意出演新任007的反派時，小布先是對著鏡頭俏皮地喊出「羅伯！丹尼！」，接著表示：「我想演這個角色，我願意接受挑戰。我的好兄弟哈維爾巴登（Javier Bardem）當年演得實在太好了，這個角色的標準很高，但我願意接下來。」

巴登曾在2012年電影「007：空降危機」（Skyfall）中，與丹尼爾克雷格（Daniel Craig）交手，飾演經典反派席爾瓦。歷年007電影反派演員還包括克里斯多福華肯（Christopher Walken）、強納森普萊斯（Jonathan Pryce）、邁茲米克森（Mads Mikkelsen）、克里斯多福沃茲（Christoph Waltz）及雷米馬利克（Rami Malek）等人。

小布更直接表明意願：「反派角色算我一份！快用翻蓋手機聯絡丹尼維勒納夫，我們開始吧！」

小布過去並非沒有演過反派。他曾在電影「加州殺手」（Kalifornia）飾演連環殺手，並憑藉「未來總動員」（12 Monkeys）中精神異常的病患角色獲得奧斯卡提名。