亞莉安娜淚謝：「對作品無比驕傲」。（環球音樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 第69屆葛萊美入圍名單公布，RAYE以11項提名居冠，女性歌手更首度包辦入圍數前6名；泰勒絲、亞莉安娜與奧莉維亞迪恩也各有亮眼提名。

第69屆葛萊美獎入圍名單揭曉，英國創作女歌手RAYE以11項提名成為本屆最大贏家，西班牙天后蘿莎莉雅（ROSALÍA）以9項入圍居次，奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）、Phoebe Bridgers、米蘭達藍珀特（Miranda Lambert）及艾拉蘭利（Ella Langley）則各獲7項提名，寫下葛萊美獎史上首次由女性包辦入圍數最高前6名的紀錄。

今年初拿下葛萊美「最佳新人」、本月又獲Apple Music選為2026年度藝人的英國創作女聲奧莉維亞迪恩（Olivia Dean），本屆也拿下6項提名，與火星人布魯諾（Bruno Mars）、里昂湯瑪斯（Leon Thomas）並列。流行天后泰勒絲 （Taylor Swift）則獲得5項入圍，她先前已四度拿下「年度專輯」，是該獎項的紀錄保持人，若本屆再度獲獎，將再次刷新自己締造的紀錄。

入圍名單公布後，歌手們也紛紛透過社群分享喜悅。奧莉維亞迪恩在名單揭曉後不久，上傳自己坐在車內興奮大叫的影片，短短5秒的畫面發布不到12小時便突破千萬觀看。奧莉維亞羅德里戈則是在睡醒後才得知自己獲得7項提名，興奮表示：「我簡直開心到飛上天了！我超級愛這張專輯，它能獲得這樣的肯定真的是莫大的榮耀。」

其中，她與偶像、英國樂團怪人合唱團（The Cure）主唱Robert Smith合作的歌曲「what’s wrong with me」，一舉入圍「最佳搖滾歌曲」及「最佳搖滾演出」，讓她直呼：「這簡直是我能想到最酷、最像在做夢的時刻了。」

流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）則以新專輯「petal」及電影「魔法壞女巫：第二部」原聲帶獲得4項提名，同時第7度入圍「最佳流行演唱專輯」，寫下該獎項歌手入圍次數紀錄。她在社群發文感謝葛萊美獎肯定，激動寫下：「哭了！『petal』！我現在情緒太激動了，一時之間很難找到合適的字句來表達我的心情。」她也感謝專輯共同製作人及MV導演的付出，表示能創作並發行這張作品，本身就是一段極具意義的旅程，這次的肯定更為一切增添了非凡意義。

第69屆葛萊美獎頒獎典禮將於2027年2月7日在洛杉磯舉行。

第69屆葛萊美獎重點入圍名單

年度製作 Record of the Year

- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「Man I Need」

- 艾拉蘭利（Ella Langley）「Choosin’ Texas」

- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「I Just Might」

- RAYE「WHERE IS MY HUSBAND!」

- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「the cure」

- 蘿莎莉雅（ROSALÍA）、碧玉（Björk）、Yves Tumor「Berghain」

- 泰勒絲（Taylor Swift）「The Fate of Ophelia」

- JENNIE、溫馴高角羚樂團（Tame Impala）「Dracula」

年度專輯 Album of the Year

- Phoebe Bridgers「Lost Weekend」

- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「The Art of Loving」

- 艾拉蘭利（Ella Langley）「Dandelion」

- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「The Romantic」

- RAYE「THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.」

- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「you seem pretty sad for a girl so in love」

- 蘿莎莉雅（ROSALÍA）「LUX(Complete Works)」

- 泰勒絲（Taylor Swift）「The Life of a Showgirl」

年度歌曲 Song of the Year

- 蘿莎莉雅（ROSALÍA）、碧玉（Björk）、Yves Tumor「Berghain」

- 艾拉蘭利（Ella Langley）「Choosin’ Texas」

- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「the cure」

- 亞莉安娜（Ariana Grande）「hate that i made you love me」

- 泰勒絲（Taylor Swift）「I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)」

- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「Man I Need」

- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「Risk It All」

- RAYE「WHERE IS MY HUSBAND!」

最佳新人 Best New Artist

- Angine de Poitrine

- Geese

- 艾拉蘭利（Ella Langley）

- Slayyyter

- 席亞娜（SIENNA SPIRO）

- Don Toliver

- 蕾米沃芙（Remi Wolf）

- The Womack Sisters

最佳流行演出 Best Pop Solo Performance

- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「Man I Need」

- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「Risk It All」

- RAYE「WHERE IS MY HUSBAND!」

- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「the cure」

- 蘿莎莉雅（ROSALÍA）「Sauvignon Blanc」

最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance

- 女神卡卡（Lady Gaga）、多琪（Doechii）「RUNWAY」

- 瑪丹娜（Madonna）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）「Bring Your Love」

- RAYE、漢斯季默（Hans Zimmer）「Click Clack Symphony.」

- 泰勒絲（Taylor Swift）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）「The Life of a Showgirl」

- JENNIE、溫馴高角羚樂團（Tame Impala）「Dracula」

最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album

- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「The Art of Loving」

- 亞莉安娜（Ariana Grande）「petal」

- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「The Romantic」

- RAYE「THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.」

- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「you seem pretty sad for a girl so in love」

泰勒絲再度獲得葛萊美入圍肯定。（環球音樂提供）

奧莉維亞獲得7項提名。（環球音樂提供）