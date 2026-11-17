第69屆葛萊美入圍名單揭曉 泰勒絲獲5項入圍 她狂掃11項提名創紀錄
第69屆葛萊美入圍名單公布，RAYE以11項提名居冠，女性歌手更首度包辦入圍數前6名；泰勒絲、亞莉安娜與奧莉維亞迪恩也各有亮眼提名。
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第69屆葛萊美入圍名單公布，RAYE以11項提名居冠，女性歌手更首度包辦入圍數前6名；泰勒絲、亞莉安娜與奧莉維亞迪恩也各有亮眼提名。
第69屆葛萊美獎入圍名單揭曉，英國創作女歌手RAYE以11項提名成為本屆最大贏家，西班牙天后蘿莎莉雅（ROSALÍA）以9項入圍居次，奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）、Phoebe Bridgers、米蘭達藍珀特（Miranda Lambert）及艾拉蘭利（Ella Langley）則各獲7項提名，寫下葛萊美獎史上首次由女性包辦入圍數最高前6名的紀錄。
今年初拿下葛萊美「最佳新人」、本月又獲Apple Music選為2026年度藝人的英國創作女聲奧莉維亞迪恩（Olivia Dean），本屆也拿下6項提名，與火星人布魯諾（Bruno Mars）、里昂湯瑪斯（Leon Thomas）並列。流行天后泰勒絲（Taylor Swift）則獲得5項入圍，她先前已四度拿下「年度專輯」，是該獎項的紀錄保持人，若本屆再度獲獎，將再次刷新自己締造的紀錄。
入圍名單公布後，歌手們也紛紛透過社群分享喜悅。奧莉維亞迪恩在名單揭曉後不久，上傳自己坐在車內興奮大叫的影片，短短5秒的畫面發布不到12小時便突破千萬觀看。奧莉維亞羅德里戈則是在睡醒後才得知自己獲得7項提名，興奮表示：「我簡直開心到飛上天了！我超級愛這張專輯，它能獲得這樣的肯定真的是莫大的榮耀。」
其中，她與偶像、英國樂團怪人合唱團（The Cure）主唱Robert Smith合作的歌曲「what’s wrong with me」，一舉入圍「最佳搖滾歌曲」及「最佳搖滾演出」，讓她直呼：「這簡直是我能想到最酷、最像在做夢的時刻了。」
流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）則以新專輯「petal」及電影「魔法壞女巫：第二部」原聲帶獲得4項提名，同時第7度入圍「最佳流行演唱專輯」，寫下該獎項歌手入圍次數紀錄。她在社群發文感謝葛萊美獎肯定，激動寫下：「哭了！『petal』！我現在情緒太激動了，一時之間很難找到合適的字句來表達我的心情。」她也感謝專輯共同製作人及MV導演的付出，表示能創作並發行這張作品，本身就是一段極具意義的旅程，這次的肯定更為一切增添了非凡意義。
第69屆葛萊美獎頒獎典禮將於2027年2月7日在洛杉磯舉行。
第69屆葛萊美獎重點入圍名單
年度製作 Record of the Year
- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「Man I Need」
- 艾拉蘭利（Ella Langley）「Choosin’ Texas」
- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「I Just Might」
- RAYE「WHERE IS MY HUSBAND!」
- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「the cure」
- 蘿莎莉雅（ROSALÍA）、碧玉（Björk）、Yves Tumor「Berghain」
- 泰勒絲（Taylor Swift）「The Fate of Ophelia」
- JENNIE、溫馴高角羚樂團（Tame Impala）「Dracula」
年度專輯 Album of the Year
- Phoebe Bridgers「Lost Weekend」
- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「The Art of Loving」
- 艾拉蘭利（Ella Langley）「Dandelion」
- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「The Romantic」
- RAYE「THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.」
- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「you seem pretty sad for a girl so in love」
- 蘿莎莉雅（ROSALÍA）「LUX(Complete Works)」
- 泰勒絲（Taylor Swift）「The Life of a Showgirl」
年度歌曲 Song of the Year
- 蘿莎莉雅（ROSALÍA）、碧玉（Björk）、Yves Tumor「Berghain」
- 艾拉蘭利（Ella Langley）「Choosin’ Texas」
- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「the cure」
- 亞莉安娜（Ariana Grande）「hate that i made you love me」
- 泰勒絲（Taylor Swift）「I Knew It, I Knew You (From Toy Story 5)」
- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「Man I Need」
- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「Risk It All」
- RAYE「WHERE IS MY HUSBAND!」
最佳新人 Best New Artist
- Angine de Poitrine
- Geese
- 艾拉蘭利（Ella Langley）
- Slayyyter
- 席亞娜（SIENNA SPIRO）
- Don Toliver
- 蕾米沃芙（Remi Wolf）
- The Womack Sisters
最佳流行演出 Best Pop Solo Performance
- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「Man I Need」
- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「Risk It All」
- RAYE「WHERE IS MY HUSBAND!」
- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「the cure」
- 蘿莎莉雅（ROSALÍA）「Sauvignon Blanc」
最佳流行重唱／團體演出 Best Pop Duo / Group Performance
- 女神卡卡（Lady Gaga）、多琪（Doechii）「RUNWAY」
- 瑪丹娜（Madonna）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）「Bring Your Love」
- RAYE、漢斯季默（Hans Zimmer）「Click Clack Symphony.」
- 泰勒絲（Taylor Swift）、莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）「The Life of a Showgirl」
- JENNIE、溫馴高角羚樂團（Tame Impala）「Dracula」
最佳流行演唱專輯 Best Pop Vocal Album
- 奧莉維亞迪恩（Olivia Dean）「The Art of Loving」
- 亞莉安娜（Ariana Grande）「petal」
- 火星人布魯諾（Bruno Mars）「The Romantic」
- RAYE「THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.」
- 奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）「you seem pretty sad for a girl so in love」
英國創作女歌手RAYE以11項提名成為本屆最大贏家，緊接在後的是蘿莎莉雅的9項提名；奧莉維亞羅德里戈等多位女性歌手也名列前段。 本屆葛萊美史上首次由女性包辦入圍數最高的前6名，顯示女性音樂人整體表現強勢，從提名數到競爭力都成為焦點。 泰勒絲以5項入圍參與多個重要獎項，並持續挑戰年度專輯紀錄；亞莉安娜則靠新專輯與原聲帶拿下4項提名，且第7度入圍最佳流行演唱專輯。
精華 FAQ
英國創作女歌手RAYE以11項提名成為本屆最大贏家，緊接在後的是蘿莎莉雅的9項提名；奧莉維亞羅德里戈等多位女性歌手也名列前段。
本屆葛萊美史上首次由女性包辦入圍數最高的前6名，顯示女性音樂人整體表現強勢，從提名數到競爭力都成為焦點。
泰勒絲以5項入圍參與多個重要獎項，並持續挑戰年度專輯紀錄；亞莉安娜則靠新專輯與原聲帶拿下4項提名，且第7度入圍最佳流行演唱專輯。
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