第7任007 英演員派汀森將演新龐德：我一生的榮耀
羅伯·派汀森正式接棒詹姆斯·龐德，成為第7位007演員，也是亞馬遜米高梅接手後首位新主角，新作預計2027年開拍。
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羅伯·派汀森正式接棒詹姆斯·龐德，成為第7位007演員，也是亞馬遜米高梅接手後首位新主角，新作預計2027年開拍。
電影史上最著名的特務詹姆斯‧龐德(James Bond)新人選16日揭曉，英國演員羅伯‧派汀森(Robert Pattinson)成為第七位飾演007的演員，也是亞馬遜米高梅影業(Amazon MGM)接手此諜報系列電影後的第一位龐德。新片為007系列第26部作品，由加拿大法裔電影導演維勒納夫(Denis Villeneuve)執導，距2021年的前一部作品「007：生死交戰」(No Time to Die)已五年，這是該系列史上最長的空窗期。
派汀森發布聲明表示，「詹姆斯龐德是影史上最傳奇的角色之一，能被託付007是我一生的榮耀。說這是美夢成真，都還算輕描淡寫。」
維勒納夫說：「007只能有一位，我很高興歡迎派汀森成為新龐德，他擁有007永恆的靈魂，也帶來全新的精神。」
亞馬遜Prime Video與亞馬遜米高梅影業負責人霍普金斯(Mike Hopkins)表示，「今天是我們公司的決定性時刻，也是龐德歷史的重要里程碑。」
亞馬遜2022年以85億元收購米高梅，製作人芭芭拉‧布洛克里(Barbara Broccoli)與威爾森(Michael G. Wilson)於2025年交出創意控制權，這是1962年「第七號情報員」(Dr. No)以來，第一部不是由布洛克里家族挑選主角的龐德電影。
新龐德選角由製作人艾咪．帕斯卡(Amy Pascal)與海曼(David Heyman)主導，編劇則為曾操刀「浴血黑幫」(Peaky Blinders)與「失控」(Locke)的史蒂文‧奈特(Steven Knight)，007新電影預計2027年開拍。
現年40歲的派汀森就首度出任龐德而言，年紀偏長，與派汀森競逐試鏡的影星包括卡倫透納(Callum Turner)、喬許歐康納(Josh O'Connor)、傑克勞登(Jack Lowden)，以及尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)。
外界原本預期，製作單位會選擇較年輕的人選，最後卻挑了同世代最著名的演員之一。
派汀森演過「暮光之城」(Twilight)、「哈利波特」(Harry Potter)、「沙丘」(Dune)與「蝙蝠俠」(The Batman)，目前正拍攝「蝙蝠俠2」(The Batman Part II)，近年則多演出獨立與作者導向(auteur-driven)電影，如「失速夜狂奔」(Good Time)、「燈塔」(The Lighthouse)、「米奇17號」(Mickey 17)。
此外，今年因在著名導演諾蘭(Christopher Nolan)執導的「奧德賽」(The Odyssey)中演出反派備受好評，他也將在「沙丘：第三部」(Dune: Part III)中，飾演變形刺客。
英國演員羅伯·派汀森被宣布接演新龐德，成為第7位飾演007的演員。他表示這是自己一生的榮耀，也形容這是美夢成真。 新片是007系列第26部作品，由丹尼斯·維勒納夫執導，並由亞馬遜米高梅影業接手後推動。這也是該系列自2021年以來，歷時最久的一次空窗期後推出的新作。 外界原本預期會選更年輕的演員，但40歲的派汀森最終脫穎而出。他曾演出《暮光之城》《蝙蝠俠》等作品，近年更以作者導向電影展現強烈個人風格。
精華 FAQ
英國演員羅伯·派汀森被宣布接演新龐德，成為第7位飾演007的演員。他表示這是自己一生的榮耀，也形容這是美夢成真。
新片是007系列第26部作品，由丹尼斯·維勒納夫執導，並由亞馬遜米高梅影業接手後推動。這也是該系列自2021年以來，歷時最久的一次空窗期後推出的新作。
外界原本預期會選更年輕的演員，但40歲的派汀森最終脫穎而出。他曾演出《暮光之城》《蝙蝠俠》等作品，近年更以作者導向電影展現強烈個人風格。
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