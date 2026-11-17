詹姆斯‧龐德系列第25部作品《007：生死交戰》五年前在倫敦一處廣場採出預告。這是該系列史上最長的空窗期。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯·派汀森正式接棒詹姆斯·龐德，成為第7位007演員，也是亞馬遜米高梅接手後首位新主角，新作預計2027年開拍。

電影史上最著名的特務詹姆斯 ‧龐德 (James Bond)新人選16日揭曉，英國演員羅伯‧派汀森(Robert Pattinson)成為第七位飾演007的演員，也是亞馬遜 米高梅影業(Amazon MGM)接手此諜報系列電影後的第一位龐德。新片為007系列第26部作品，由加拿大法裔電影導演維勒納夫(Denis Villeneuve)執導，距2021年的前一部作品「007：生死交戰」(No Time to Die)已五年，這是該系列史上最長的空窗期。

派汀森發布聲明表示，「詹姆斯龐德是影史上最傳奇的角色之一，能被託付007是我一生的榮耀。說這是美夢成真，都還算輕描淡寫。」

維勒納夫說：「007只能有一位，我很高興歡迎派汀森成為新龐德，他擁有007永恆的靈魂，也帶來全新的精神。」

亞馬遜Prime Video與亞馬遜米高梅影業負責人霍普金斯(Mike Hopkins)表示，「今天是我們公司的決定性時刻，也是龐德歷史的重要里程碑。」

亞馬遜2022年以85億元收購米高梅，製作人芭芭拉‧布洛克里(Barbara Broccoli)與威爾森(Michael G. Wilson)於2025年交出創意控制權，這是1962年「第七號情報員」(Dr. No)以來，第一部不是由布洛克里家族挑選主角的龐德電影。

新龐德選角由製作人艾咪．帕斯卡(Amy Pascal)與海曼(David Heyman)主導，編劇則為曾操刀「浴血黑幫」(Peaky Blinders)與「失控」(Locke)的史蒂文‧奈特(Steven Knight)，007新電影預計2027年開拍。

英國男星羅伯．派汀森接棒成為第七任「007」情報員詹姆斯‧龐德。(美聯社)

現年40歲的派汀森就首度出任龐德而言，年紀偏長，與派汀森競逐試鏡的影星包括卡倫透納(Callum Turner)、喬許歐康納(Josh O'Connor)、傑克勞登(Jack Lowden)，以及尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)。

外界原本預期，製作單位會選擇較年輕的人選，最後卻挑了同世代最著名的演員之一。

派汀森演過「暮光之城」(Twilight)、「哈利波特」(Harry Potter)、「沙丘」(Dune)與「蝙蝠俠」(The Batman)，目前正拍攝「蝙蝠俠2」(The Batman Part II)，近年則多演出獨立與作者導向(auteur-driven)電影，如「失速夜狂奔」(Good Time)、「燈塔」(The Lighthouse)、「米奇17號」(Mickey 17)。

此外，今年因在著名導演諾蘭(Christopher Nolan)執導的「奧德賽」(The Odyssey)中演出反派備受好評，他也將在「沙丘：第三部」(Dune: Part III)中，飾演變形刺客。