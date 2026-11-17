羅伯‧派汀森接任第七任詹姆斯‧龐德。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 羅伯‧派汀森傳接任第7任詹姆斯‧龐德，外界看好他帶入間諜魅力，也關注他與傳統007陽剛形象的差異及亞馬遜時代新布局。

龐德 電影製片人宣布羅伯‧派汀森(Robert Pattinson)接任第七任詹姆斯‧龐德。他從「哈利波特」、「暮光之城」走紅，以實驗性選片聞名，能否把個人氣質帶進007，成為亞馬遜時代新一章，備受關注。

美聯社報導，羅伯‧派汀森被選入「哈利波特：火盃的考驗」時才17歲，電影上映時僅19歲，三年後推出的「暮光之城」只是他的第四部電影，而在其中一部作品、米拉奈兒(Mira Nair)執導的「浮華世界」(Vanity Fair)裡，他的戲份更曾全被剪掉。16日宣布派汀森成為新任詹姆斯‧龐德時，不是電影命運使然，而是他職涯一路摸索後的結果。

他20年職涯的一大部分，都是實驗性、探索性，甚至帶點不確定。五位參加試鏡的007決選人中，他是名氣最大的一位，但派汀森偏好詮釋的主角，多半偏向邋遢、神秘莫測、反覆無常的年輕人。他銀幕職涯的一大部分，都在顛覆龐德所代表的那種神氣活現的陽剛氣質。

派汀森肯定是數十年來最搞笑、最愛笑的詹姆斯龐德，屆時他的個性會有多少融入角色龐德，或那套燕尾服會把他的個性壓抑到什麼程度，令人好奇。

派汀森的職涯並不限於小眾藝術片，至今他在商業大片中最自在的位置是扮演反派，例如在「奧德賽」(The Odyssey)中飾演工於心計的求婚者安提諾斯，或在加拿大法裔電影導演維勒納夫(Denis Villeneuve)即將推出的「沙丘：第三部」(Dune: Part III)中飾演能變形的斯凱特爾。007新片為該系列第26部作品，也將由維勒納夫執導。

不過，最能說明派汀森可能接演龐德的跡象，是他在克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)的「天能」中飾演風度翩翩的英國特務，那場演出散發出間諜 魅力，或許才是派汀森真正的試鏡。

雅虎引述「Naughty But Nice」報導指出，消息人士透露，亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)妻子桑契斯(Lauren Sánchez Bezos)這次「極力促成羅伯接演龐德」，並且是桑契斯心中的「第一人選」。

消息人士還表示，「派汀森演出的價碼很高」，據報導，他希望簽訂三部電影的合作合約，而非四部電影。

羅伯‧派汀森接任第七任詹姆斯‧龐德。(美聯社)