奧斯卡影帝的麥可B喬丹演出經典犯罪愛情電影「天羅地網」。（圖／索尼提供）

AI摘要 文章摘要整理： 麥可B喬丹睽違近30年重啟《天羅地網》，親自執導並主演億萬富豪大盜，將經典犯罪愛情故事改寫為帶有復仇動機的新版冒險。

經典犯罪愛情電影「天羅地網」（The Thomas Crown Affair）暌違近30年重返大銀幕，最新版本找來剛奪下奧斯卡 影帝的麥可B喬丹 （Michael B. Jordan）擔綱主演，並親自執導。他繼「金牌拳手3」（Creed III）首度執導電影後，再度挑戰導演工作，這次更化身億萬富豪兼藝術大盜湯瑪斯克朗。最新預告揭露他的神祕計畫，從超跑、名表到高樓攀爬與奢華派對，處處展現富豪生活，然而一連串看似完美的藝術竊案，背後其實藏著一場精心策畫的復仇。

新版由「岳父大人」（Father of the Bride）安卓亞霍娜（Adria Arjona）飾演前FBI 探員班奈特，受命追回遭竊的梵谷名畫，卻在追查湯瑪斯克朗的過程中，與這名頭號嫌犯展開危險又曖昧的攻防。預告中，兩人從高級餐廳互探底細，到貼身共舞、親密互動，明知彼此立場對立，卻仍難以抵擋相互吸引的情愫，讓追捕行動增添濃厚的成人浪漫氣息。

除了兩位主角，新版卡司也相當亮眼，包括奧斯卡影帝肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）、曾以「花月殺手」）（Killers of the Flower Moon）獲奧斯卡提名的莉莉葛萊史東（Lily Gladstone），以及「黑豹」（Black Panther）達娜葛里拉（Danai Gurira）、「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）皮魯艾斯貝克（Pilou Asbæk），共同加入這場圍繞藝術品展開的復仇攻防戰。

對麥可B喬丹而言，「天羅地網」不只是一部新作品，更是他醞釀近10年的夢想計畫。從演員跨足導演，他始終希望能親手打造這個故事，直到完成「金牌拳手3」的導演處女作，才終於等到合適時機，決定同時坐上導演椅、飾演男主角，將心目中的版本搬上大銀幕。

麥可B喬丹強調，這次並非單純重拍，而是重新詮釋湯瑪斯克朗這個角色。在保留原作犯罪、欲望與成人浪漫元素之餘，也賦予新版克朗更明確的行動目的，不再只是為了追求刺激而犯案，而是帶著復仇計畫展開行動。最新預告以「復仇也可以是一種藝術」為題，揭開整場布局的野心，五件散落世界各地的藝術品，以及價值連城的梵谷名畫，都成為計畫中的關鍵。