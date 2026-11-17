U2合唱團歡慶成軍50周年。（圖／環球音樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： U2發行新專輯《光之嘉年華》，邀已故桃莉芭頓參與〈Torn〉，波諾透露她病中仍離床錄音，成為生前最後的人聲作品。

愛爾蘭搖滾天團U2今年迎來成軍50周年，近日推出暌違9年的全新第16張專輯「光之嘉年華」（Carnaval De Luz），最新主打歌「Torn」更藏有驚喜，邀請已故鄉村樂壇傳奇桃莉芭頓 （Dolly Parton）獻聲，這也是她生前最後一次的人聲錄音作品。主唱波諾（Bono）透露，桃莉當時已經生病，仍特地離開病床投入錄音，留下最後的歌聲。

U2全球累計銷售1.75億張專輯，生涯獲得22座葛萊美獎肯定。談起與桃莉芭頓合作的契機，波諾表示，樂團一直希望能與她合作，為此努力了一段時間。當時他們正在創作另一首歌，想邀請桃莉演唱，便透過電話播放歌曲給她聽，沒想到桃莉聽完後直言：「這首歌很棒，但恕我直言，它對我來說有點太愛爾蘭了。」

波諾笑說，桃莉無疑是有史以來最偉大的詞曲創作者之一，因此他乾脆詢問她是否有其他歌曲構想，最後由桃莉親自創作出「Torn」的初版，並為歌曲命名，也成為這次合作的核心作品。

回憶錄音過程，波諾透露，當時桃莉的身體狀況已經不佳，但她仍特別離開病床，全心投入人聲錄製。波諾讚嘆她在演唱時細膩的聲音處理，以及音調轉折的變化，直呼是「大師級的歌藝」。鼓手賴瑞（Larry）則認為，這首歌最動人的地方，在於桃莉最初的創作想法，最後自然融入U2的音樂風格，從原本像是專輯中的局外人，逐漸成為整張作品的靈魂。

「光之嘉年華」與U2今年上半年無預警推出的兩張EP「Days of Ash」及「Easter Lily」，誕生於同一段創作時期。三部作品在概念上依循基督宗教禮儀年曆，從「光之嘉年華」的狂歡揭開序幕，接著以「Days of Ash」象徵大齋期（四旬期）的克制與省思，最後由「Easter Lily」代表復活節，傳達希望與重生。

吉他手艾吉（The Edge）形容，「光之嘉年華」是一張「混亂、挑釁而神聖的歌曲集」。波諾則表示，這次希望讓故事更狂野、有趣，旋律也更加甜美、明亮，「因為如果世界陷入黑暗，我們絕不能黯淡無光。」